“Μάχη” για τη ζωή του δίνει ο θρυλικός “Μίκι Μάους”! Συγκλονίζει η εικόνα από το νοσοκομείο

Το πέρασμά του από το ελληνικό μπάσκετ, όπου φόρεσε τη φανέλα του Άρη και της ΑΕΚ στη δεκαετία του 90′, έχει μείνει ανεξίτηλο στη μνήμη των φίλων του αθλήματος, αφού ο Τόνι Γουάιτ ήταν εκτός από τρομερός παίκτης και μία σπουδαία προσωπικότητα.

Ο Αμερικανός γκαρντ έγραψε ιστορία στο ελληνικό μπάσκετ, έχοντας αναδειχθεί και MVP στο εγχώριο All Star Game του 1994, ενώ η… ομοιότητά του με τον Μίκι Μάους, του χάρισε ένα από τα πιο αστεία προσωνύμια, αλλά τον έκανε και ακόμη πιο διάσημο σε όλο τον κόσμο.

Σήμερα όμως, σε ηλικία 53 ετών, δίνει “μάχη” με τη ζωή του, καθώς “παλεύει” με τη λευχαιμία και οι δικοί του άνθρωποι έχουν δημιουργήσει ειδικό λογαριασμό στη γνωστή σελίδα «GoFundMe», ζητώντας οικονομική ενίσχυση, αφού τα έξοδα για τα νοσήλια, είναι υπερβολικά και στις ΗΠΑ.

I go back more than 30 years with Tony White, two guys from the Carolinas who found their way to UT and became fast friends. He sure could use your prayers and support right now. https://t.co/61FNAUTkDL

