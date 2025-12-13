Αθλητικά

Με ΑΕΚ – Παναθηναϊκός για τη GBL και Super League οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Πλούσιο το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Σαββάτου 13 Δεκεμβρίου
Σλούκας
Ο Σλούκας κόντρα στην ΑΕΚ/ (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

Στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας κυριαρχεί το παιχνίδι ΑΕΚ – Παναθηναϊκός για τη GBL και τα παιχνίδια Λεβαδειακός – ΑΕΛ Novibet, ΟΦΗ – Πανσερραϊκός και Κηφισιά – Αστέρας Τρίπολης για τη Super League.

Οι αθλητικές μεταδόσεις

14:00 Action 24 Αιγάλεω – Καλαμάτα Greek Super League 2

14:30 COSMOTE SPORT 1 HD Νόριτς – Σαουθάμπτον EFL Championship

15:00 Novasports 1HD Ατλέτικο Μαδρίτης – Βαλένθια La Liga

16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Τορίνο – Κρεμονέζε Serie A

16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ηρακλής – Άρης Greek Basketball League

16:00 ΕΡΤ Sports 1 Μύκονος Betsson – Καρδίτσα Greek Basketball League

16:30 Novasports Start Ζανκτ Πάουλι – Χάιντενχαϊμ Bundesliga

16:30 Novasports 6HD Χόφενχαϊμ – Αμβούργο Bundesliga

16:30 Novasports 5HD Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Άουγκσμπουργκ Bundesliga

16:30 Novasports 3HD Γκλάντμπαχ – Βόλφσμπουργκ Bundesliga

16:30 Mega News Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ Α1 Γυναικών Volley League

17:00 Novasports Premier League Λίβερπουλ – Μπράιτον Premier League

17:00 Novasports 4HD Τσέλσι – Έβερτον Premier League

17:00 Novasports 2HD Λεβαδειακός – ΑΕΛ Novibet Super League

17:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μπαχτσεσεχίρ – Μπεσίκτας Turkish Basketball Super League

17:00 COSMOTE SPORT 1 HD Ρέξαμ – Γουότφορντ EFL Championship

17:15 Novasports 1HD Μαγιόρκα – Έλτσε La Liga

18:00 COSMOTE SPORT 2 HD ΟΦΗ – Πανσερραϊκός Super League

18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ Volley League Ανδρών 2025-26

18:15 ΕΡΤ Sports 1 Πανιώνιος – Προμηθέας Greek Basketball League

19:00 COSMOTE SPORT 7 HD ΑΠΟΕΛ – Freedom24 Ένωση Νέων Ύψωνα Cyprus League

19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Πάρμα – Λάτσιο Serie A

19:30 Novasports Premier League Μπέρνλι – Φούλαμ Premier League

19:30 Novasports Prime Μπαρτσελόνα – Οσασούνα La Liga

19:30 Novasports 3HD Λεβερκούζεν – Κολωνία Bundesliga

20:00 COSMOTE SPORT 5 HD Ρίο Άβε – Βιτόρια Γκιμαράες Liga Portugal

20:00 COSMOTE SPORT 1 HD Κηφισιά – Αστέρας Τρίπολης Super League

20:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΕΚ – Παναθηναϊκός Greek Basketball League

21:00 Novasports 2HD PSV Αϊντχόφεν – Χεράκλες Eredivisie

21:00 COSMOTE SPORT 4 HD Γκραν Κανάρια – Μπασκόνια ACB Liga Endesa

21:00 COSMOTE SPORT 9 HD Άιζεναχ – Γκέπινγκεν Bundesliga

21:00 COSMOTE SPORT 8 HD Τρέντο – Βενέτσια Lega Basket Serie A

21:30 Novasports 4HD Ανόβερο – Μπόχουμ Bundesliga 2 21:45

COSMOTE SPORT 2 HD Αταλάντα – Κάλιαρι Serie A

22:00 Novasports Premier League Άρσεναλ – Γουλβς Premier League

22:00 Novasports 1HD Χετάφε – Εσπανιόλ La Liga

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Φόλκερκ – Χαρτς Scottish Premiership

22:30 COSMOTE SPORT 3 HD Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Άβες Liga Portugal

