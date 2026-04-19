Με ΑΕΚ – ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός και Μάντσεστερ Σίτι – Άρσεναλ οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Τα ντέρμπι κορυφής στα πλέι οφ της Super League, ανάμεσα σε ΑΕΚ – ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό – Ολυμπιακό ξεχωρίζουν από το τηλεοπτικό αθλητικό πρόγραμμα της Κυριακής 18 Μαρτίου 2026, το οποίο περιλαμβάνει και το μεγάλο ματς της Μάντσεστερ Σίτι με την Άρσεναλ στην Premier League.

Οι αθλητικές μεταδόσεις

13:00 COSMOTE SPORT 4 HD Γέιδα – Μπαρτσελόνα ACB Liga Endesa 2025-26

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

13:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολυμπιακός – Άρης Stoiximan GBL

13:30 COSMOTE SPORT 2 HD Κρεμονέζε – Τορίνο Serie A 2025-26

14:00 Novasports 6HD WTA 500 2026 Στουτγκάρδη (Τελικός)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

14:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ίπσουιτς – Μίντλεσμπρο Sky Bet EFL Championship 2025-26

14:30 Novasports 3HD Σάλκε – Πρόισεν Μούνστερ Bundesliga 2 2025/26

14:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Μόναχο (Τελικός)

14:55 COSMOTE SPORT 5 HD ERC 2026 Ανδαλουσία, SS11 Obejo 2

15:00 Mega News Παναργειακός – Αιγάλεω Super League 2

15:30 COSMOTE SPORT 8 HD Φενέρμπαχτσε – Τραμπζονσπόρ Turkish Basketball Super League 2025-26

16:00 Novasports Premier League Έβερτον – Λίβερπουλ Premier League 2025/26

16:00 Novasports 4HD Άστον Βίλα – Σάντερλαντ Premier League 2025/26

16:00 Novasports 2HD Νότιγχαμ Φόρεστ – Μπέρνλι Premier League 2025/26

16:00 COSMOTE SPORT 1 HD Ελλάς Βερόνα – Μίλαν Serie A 2025-26

16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανιώνιος – ΑΕΚ Stoiximan GBL

16:05 COSMOTE SPORT 5 HD ERC 2026 Ανδαλουσία, SS12 Villaviciosa 2

16:30 Novasports 5HD WTA 250 2026 Ρουέν (Τελικός)

16:40 Novasports Start Φράιμπουργκ – Χάιντενχαϊμ Bundesliga 2025/26

16:45 COSMOTE SPORT 9 HD DHB Pokal 2025-26 Τελικός

17:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 500 2026 Βαρκελώνη (Τελικός)

17:30 COSMOTE SPORT 4 HD Αρμάνι Μιλάνο – Νάπολι Lega Basket Serie A 2025-26

18:00 COSMOTE SPORT 5 HD ERC 2026 Ανδαλουσία, SS13 Villanueva del Rey 2

18:00 COSMOTE SPORT 2 HD ΑΕΚ – ΠΑΟΚ Stoiximan Super League 2025-26

18:30 Novasports Premier League Μάντσεστερ Σίτι – Άρσεναλ Premier League 2025/26

18:30 Novasports Prime Μπάγερν Μονάχου – Στουτγκάρδη Bundesliga 2025/26

19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Πίζα – Τζένοα Serie A 2025-26

20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Ρεάλ Μαδρίτης – Τενερίφη ACB Liga Endesa 2025-26

20:00 COSMOTE SPORT 9 HD Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Μπενφίκα Liga Portugal Betclic 2025-26

20:00 COSMOTE SPORT 8 HD Μπόστον Σέλτικς – Φιλαδέλφεια 76ερς NBA Playoffs 2026

20:30 Novasports 3HD Γκλάντμπαχ – Μάιντς Bundesliga 2025/26

20:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ζηρίνειος ΑΟΝ – Παναθηναϊκός Α1 Γυναικών Volley League

21:00 COSMOTE SPORT 1 HD Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός Stoiximan Super League 2025-26

21:25 COSMOTE SPORT 5 HD ERC 2026 Ανδαλουσία, SS13 Villanueva del Rey 2

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Γιουβέντους – Μπολόνια Serie A 2025-26

22:30 COSMOTE SPORT 5 HD Πόρτο – Τοντέλα Liga Portugal Betclic 2025-26

22:30 COSMOTE SPORT 4 HD Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ – Φοίνιξ Σανς NBA Playoffs 2026

22:30 COSMOTE SPORT 9 HD Μπράγκα – Φαμαλικάο Liga Portugal Betclic 2025-26