Με Γιάννη Αντετοκούνμπο ανακοινώθηκε το NBA Cup για τη σεζόν 2024-25

Το In Season Tournament του NBA μετονομάστηκε κι επίσημα σε NBA Cup και ανακοινώθηκε η έναρξή του για τη σεζόν 2024-25, με το σχετικό video να περιλαμβάνει και τα λόγια του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Η νέα διοργάνωση του NBA ξεκίνησε την περσινή σεζόν, με εντυπωσιακά αποτελέσματα και τους Λος Άντζελες Λέικερς να κατακτούν τον τίτλο σε ένα Final 4 στο Λας Βέγκας, που περιελάμβανε και τους Μιλγουόκι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Το promo video για το NBA Cup του 2024-25 δείχνει έτσι τον Λεμπρόν Τζέιμς, τον Στεφ Κάρι και τον “Greek Freak” να μιλούν για το ενδιαφέρον που δημιούργησε η δεύτερη διοργάνωση της σεζόν.

“Δίνει μεγαλύτερη σημασία στα παιχνίδια και τα κάνει πιο ανταγωνιστικά”, ακούγεται να λεέι χαρακτηριστικά ο Έλληνας ηγέτης των Μιλγουόκι Μπακς, σε μία ανάρτηση με Highlights από τους περσινούς αγώνες, η οποία ενημερώνει ότι η νέα σεζόν θα ξεκινήσει στις 12 Νοεμβρίου 2024.

