Με Κύπελλο Ελλάδας Superbet και Ατλέτικο Μαδρίτης – Μάλαγα οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας ξεχωρίζουν τα ματς του Κυπέλλου Ελλάδας Superbet, όπως και το ματς της Ατλέτικο Μαδρίτης με τη Μάλαγα στη La Liga. Η Σέλτικ αντιμετωπίζει την Λίντσερ στα προκριματικά του Champions League.

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

17:15 ΣΚΑΪ Καλαμάτα – Παναιτωλικός Κύπελλο Ελλάδας Superbet

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18:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Σινσινάτι

18:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 Σινσινάτι (Κυρίως Ταμπλό)

20:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Σινσινάτι

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22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Χάποελ Μπερ Σεβά – Σαμπάχ UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Σλόβαν Μπρατισλάβας – Τσέλιε UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Ατλέτικο Μαδρίτης – Μάλαγα LaLiga

22:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 Σινσινάτι (Κυρίως Ταμπλό)

22:00 MEGA – COSMOTE SPORT 3 HD Σέλτικ – Λίντσερ UEFA Champions League UEFA Champions League