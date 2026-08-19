Αθλητικά

Με Κύπελλο Ελλάδας Superbet και Ατλέτικο Μαδρίτης – Μάλαγα οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Τα πλέι οφ του Champions League συνεχίζονται στο αθλητικό τηλεοπτικό πρόγραμμα της Τετάρτης 19 Αυγούστου
Το τρόπαιο
Το τρόπαιο του Κυπέλλου Ελλάδας Superbet/ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)
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Στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας ξεχωρίζουν τα ματς του Κυπέλλου Ελλάδας Superbet, όπως και το ματς της Ατλέτικο Μαδρίτης με τη Μάλαγα στη La Liga. Η Σέλτικ αντιμετωπίζει την Λίντσερ στα προκριματικά του Champions League.

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

17:15 ΣΚΑΪ Καλαμάτα – Παναιτωλικός Κύπελλο Ελλάδας Superbet

18:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Σινσινάτι

18:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 Σινσινάτι (Κυρίως Ταμπλό)

20:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Σινσινάτι

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Χάποελ Μπερ Σεβά – Σαμπάχ UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Σλόβαν Μπρατισλάβας – Τσέλιε UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Ατλέτικο Μαδρίτης – Μάλαγα LaLiga

22:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2026 Σινσινάτι (Κυρίως Ταμπλό)

22:00 MEGA – COSMOTE SPORT 3 HD Σέλτικ – Λίντσερ UEFA Champions League UEFA Champions League

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Αθλητικά
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