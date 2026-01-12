Με Μαρία Σάκκαρη, Λίβερπουλ και Γιουβέντους οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Η Μαρία Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει την Ντάρια Κασάτκινα στην πρεμιέρα της στην Αδελαΐδα και η αναμέτρηση ξεχωρίζει το πρωί της Δευτέρας 12 Ιανουαρίου 2026, με το τηλεοπτικό αθλητικό πρόγραμμα να περιλαμβάνει και αγώνες της Λίβερπουλ και της Γιουβέντους, από τα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης.

Το αθλητικό πρόγραμμα της Δευτέρας

10:30 COSMOTE SPORT 6 HD Αδελαΐδα (Μαρία Σάκκαρη) ATP 250 2026

14:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ All Star Game Ανδρών Χάντμπολ

16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ All Star Game Γυναικών 2025 Μπάσκετ

16:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ουγγαρία – Μαυροβούνιο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών

18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ανγκόλα – Αίγυπτος Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών

19:00 COSMOTE SPORT 3 HD ΑΠΟΕΛ – Ακρίτας Χλώρακας Cyprus League by Stoiximan 2025-26

19:30 COSMOTE SPORT 5 HD Αλ Χιλάλ – Αλ Νασρ Roshn Saudi League 2025-26

19:30 COSMOTE SPORT 2 HD Τζένοα – Κάλιαρι Serie A 2025-26

19:45 COSMOTE SPORT 7 HD Νάπολι – Αρμάνι Μιλάνο Lega Basket Serie A 2025-26



20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Καλαμάτα Volley League Ανδρών 2024-25

21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ζάμπια – Μαρόκο Αφρικάνικο Κύπελλο Εθνών

21:45 COSMOTE SPORT 3 HD Λίβερπουλ – Μπάρνσλεϊ Emirates FA Cup 2025-26

21:45 COSMOTE SPORT 1 HD Γιουβέντους – Κρεμονέζε Serie A 2025-26

22:00 Novasports Prime Σεβίλλη – Θέλτα La Liga EA Sports 2025/26

22:10 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παρί Σεν Ζερμέν – Παρί FC Γαλλικό Κύπελλο Ποδοσφαίρου