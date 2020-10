Με μεγάλη ανατροπή στα ημιτελικά η Σάκκαρη και βλέπει… τίτλο στην Οστράβα (video)

Μεγάλη πρόκριση στα ημιτελικά του τουρνουά της Οστράβα πήρε η Μαρία Σάκκαρη που ανέτρεψε την εις βάρος της κατάσταση και επικράτησε με 2-1 σετ (3-6, 6-3, 6-1) της Ζάμπερ.

Η Σάκκαρη ξεκίνησε πολύ καλά στο πρώτο σετ και ζόρισε την Ζαμπέρ στα game που σέρβιρε, πλησιάζοντας το break. Κόντρα όμως στην εικόνα που είχε η αναμέτρηση μέχρι το 6 game, η Τυνήσια (Νο 32 στην παγκόσμια κατάταξη) “έσπασε” το σερβίς της Ελληνίδας πρωταθλήτριας (4-2), εκμεταλλεύτηκε τα λάθη που έγιναν και κατέκτησε τελικά το σετ με 6-3 μετά από 37 λεπτά αγώνα.

She takes the opener in style, 6-3 😎@Ons_Jabeur | #jtbankaostravaopen pic.twitter.com/rHVUgp7Vzf