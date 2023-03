Γνωστή έγινε η αποστολή της εθνικής Κροατίας για την προκριματική φάση του Euro 2024, με τον Ζλάτκο Ντάλιτς να συμπεριλαμβάνει στις επιλογές του τον 37χρονο Λούκα Μόντριτς.

Μπορεί να ακούστηκαν πολλά για το μέλλον του Λούκα Μόντριτς στην εθνική Κροατίας, μετά το φινάλε του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ, αλλά ο “μαέστρος” της “χρβάτσκα” θα συνεχίσει να αγωνίζεται στην ομάδα, με τον Ζλάτκο Ντάλιτς να τον συμπεριλαμβάνει στις κλήσεις του.

Στους 25 παίκτες που κάλεσε ο Ντάλιτς στην εθνική Κροατίας για τα προκριματικά του Euro 2024 βρίσκονται τόσο ο Ντομαγκόι Βίντα της ΑΕΚ, όσο και τον πρώην επιθετικό της Ένωσης, Μάρκο Λιβάγια.

Θυμίζουμε ότι η Κροατία βρίσκεται στον προκριματικό τέταρτο όμιλο μαζί με Ουαλία, Τουρκία και Αρμενία. Στην πρώτη αγωνιστική (25/03) αντιμετωπίζει την Ουαλία κι ακολουθεί το ματς με την Τουρκία (28/03).

