Με Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης και Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας πρωταγωνιστεί η σπουδαία μάχη του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης για το Champions League, αλλά και το Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός για τη Euroleague. Οι «ερυθρόλευκοι» αγωνίζονται και στο πόλο για το CEV Champions League με το Μιλάνο, αλλά και στο Youth League με τους νεαρούς παίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης. Στα υπόλοιπα παιχνίδια του Champions League κυριαρχεί η μάχη της κορυφής ανάμεσα στην Μπάγερν και την Άρσεναλ.

Οι αθλητικές μεταδόσεις

17:00 COSMOTE SPORT 2 HD Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης UEFA Youth League 2025-26

19:00 Novasports Start Μακάμπι Τελ Αβίβ – Αρμάνι Μιλάνο Euroleague

19:45 COSMOTE SPORT 5 HD Κοπεγχάγη – Καϊράτ Αλμάτι UEFA Champions League

19:45 COSMOTE SPORT 3 HD Πάφος – Μονακό UEFA Champions League

20:30 Novasports Prime Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός Euroleague

20:30 Novasports 4HD Μονακό – Αναντολού Εφές Euroleague

21:00 COSMOTE SPORT 6 HD Μιλάνο – Ολυμπιακός CEV Champions League

21:30 Novasports 5HD Μπαρτσελόνα – Βιλερμπάν Euroleague

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Λίβερπουλ – PSV Αϊντχόφεν UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Ατλέτικο Μαδρίτης – Ίντερ UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Κλαμπ Μπριζ UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Αταλάντα UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Παρί Σεν Ζερμέν – Τότεναμ UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Άρσεναλ – Μπάγερν Μονάχου UEFA Champions League

22:00 MEGA-COSMOTE SPORT 2 HD Ολυμπιακός – Ρεάλ Champions League