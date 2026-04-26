Με πλέι άουτ στη Super League, Τσέλσι στο FA Cup και Μίλαν – Γιουβέντους στη Serie A οι αθλητικές μεταδόσεις

Πλούσιο είναι το τηλεοπτικό αθλητικό πρόγραμμα της Κυριακής 26 Απριλίου 2026, καθώς περιλαμβάνει αγώνες τόσο για τα πλέι άουτ της Super League, όσο και από τα κορυφαία πρωταθλήματα ποδοσφαίρου της Ευρώπης. Από εκεί και πέρα όμως, σημαντικά παιχνίδια έχουμε και σε άλλα αθλήματα, με τον τελικό του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό στη Volley League να ξεχωρίζει.
Οι αθλητικές μεταδόσεις
09:35 COSMOTE SPORT 5 HD Red Bull MotoGP Rookies Cup Ισπανία, Χέρεζ, 2ος Αγώνας
09:35 COSMOTE SPORT 8 HD WRC Ισπανία, SS15
10:30 COSMOTE SPORT 9 HD Κύπελλο Ελλάδας Τελικός Διπλού Γυναικών
10:35 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Ισπανίας (Warm Up)
11:00 COSMOTE SPORT 8 HD WRC Ισπανία, SS16
11:45 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Ισπανίας (Αγώνας)
12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Μαδρίτη
12:30 COSMOTE SPORT 9 HD Κύπελλο Ελλάδας Τελικός Μονού Ανδρών
12:50 COSMOTE SPORT 8 HD WRC Ισπανία, SS17
13:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Ισπανίας (Αγώνας)
13:15 COSMOTE SPORT 4 HD Μπασκόνια – Μπαρτσελόνα ACB Liga Endesa
13:30 COSMOTE SPORT 2 HD Φιορεντίνα – Σασουόλο Serie A
14:00 COSMOTE SPORT 3 HD Κόβεντρι – Ρέξαμ Sky Bet EFL Championship
14:30 Novasports 3HD Πάντερμπορν – Σάλκε Bundesliga 2
14:30 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Ισπανίας (Αγώνας)
15:00 Novasports 1HD Ράγιο Βαγιεκάνο – Ρεάλ Σοσιεδάδ La Liga
15:00 COSMOTE SPORT 8 HD WRC Ισπανία, SS18
16:00 COSMOTE SPORT 1 HD Κηφισιά – Παναιτωλικός Stoiximan Super League
16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Τζένοα – Κόμο Serie A
16:30 Novasports Prime Στουτγκάρδη – Βέρντερ Βρέμης Bundesliga
16:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Μαδρίτη
17:00 COSMOTE SPORT 8 HD ΑΠΟΕΛ – Πάφος Cyprus League
17:00 COSMOTE SPORT 3 HD Τσέλσι – Λιντς Emirates FA Cup
17:15 Novasports 1HD Οβιέδο – Έλτσε La Liga
18:00 Novasports 2HD Ατρόμητος – Αστέρας Aktor Stoiximan Super League
18:30 Novasports 3HD Ντόρτμουντ – Φράιμπουργκ Bundesliga
18:30 COSMOTE SPORT 5 HD Χιμπέρνιαν – Χαρτς William Hill Scottish Premiership
18:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός Volley League Ανδρών
19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Τορίνο – Ίντερ Serie A
19:30 Novasports Prime Οσασούνα – Σεβίλλη La Liga
20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Τορόντο Ράπτορς – Κλίβελαντ Καβαλίερς NBA Playoffs
20:00 COSMOTE SPORT 3 HD Εστρέλα – Πόρτο Liga Portugal
20:00 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΕΛ Novibet – Πανσερραϊκός Stoiximan Super League
21:00 Novasports 6HD WTA 1000 Μαδρίτη
21:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters Μαδρίτη
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Μίλαν – Γιουβέντους Serie A
22:00 Novasports 1HD Βιγιαρεάλ – Θέλτα La Liga
22:30 COSMOTE SPORT 8 HD Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς – Σαν Αντόνιο Σπερς NBA Playoffs
22:30 COSMOTE SPORT 3 HD Άβες – Σπόρτινγκ Λισαβόνας Liga Portugal
23:00 Novasports 6HD WTA 1000 Μαδρίτη