Mε προημιτελικούς για το Eurobasket οι αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης

Οι δυο προημιτελικοί για το Eurobasket αποτελούν το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της Τετάρτης (10/9/25), με την Φινλανδία να αντιμετωπίζει την Γεωργία και την Γερμανία την Σλοβενία.

Μετά την πρόκριση της Εθνικής μπάσκετ στα ημιτελικά του Eurobasket, εκεί όπου το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα αντιμετωπίσει την Τουρκία, σειρά παίρνουν οι δυο άλλες αναμετρήσεις των προημιτελικών, από τις οποίες θα προκύψει το επόμενο ζευγάρι. Αυτά τα παιχνίδια μάλιστα είναι και τα μοναδικά που περιλαμβάνονται στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικά

17:00 ΕΡΤ1, Novasports Start Φινλανδία – Γεωργία Ευρωμπάσκετ

21:00 Novasports Start Γερμανία – Σλοβενία Ευρωμπάσκετ