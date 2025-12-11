Με τον Ζίνι της ΑΕΚ και τον Φορτούνα του Βόλου η αποστολή της Ανγκόλας για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής

Ο Ζίνι της ΑΕΚ και ο Φορτούνα του Βόλου βρίσκονται μεταξύ των επιλογών του ομοσπονδιακού προπονητή της Ανγκόλας για την αποστολή της εθνικής τους ομάδας στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής.

Παρότι δεν έχει επιστρέψει ακόμη στην ΑΕΚ από τον τραυματισμό του, ο Ζίνι κλήθηκε κανονικά στην Ανγκόλα για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής, με τον Φορτούνα του Βόλου να αποτελεί τη δεύτερη “ελληνική” εκπροσώπηση.

Νέμπλου, Ούγο Μαρκές, Ντομινίκ, Ρουί Μοντέστο, Έντι Άφονσο, Το Καρνέιρο, Νούριο Φορτούνα, Πέδρο Μπόντο, Νταβίντ Κάρμο, Μπουατού Γκασπάρ, Κλίντον Μάτα, Μπενί Μουκέντι, Σοου, Φρέντι, Μαέστρο, Κελιανό, Μάριο Μαλμπορντία, Ζίτο Λουβούμπο, Μανουέλ Μπένσον, Μίλσον, Τσίκo Μπάνζα, Γκέλσον Ντάλα, Ράντι Ντέτεκα, Άρι Παπέλ, Μαμπουλούλου, Μπάλα Ζόλα, Ζίνο.

Στην αποστολή και ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, Νταβίντ Κάρμο.