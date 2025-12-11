Αθλητικά

Με τον Ζίνι της ΑΕΚ και τον Φορτούνα του Βόλου η αποστολή της Ανγκόλας για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής

Γνωστά ονόματα στις επιλογές της εθνικής Ανγκόλας
Ο Ζίνι πανηγυρίζει κόντρα στον Άρη (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
Ο Ζίνι πανηγυρίζει κόντρα στον Άρη (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Ζίνι της ΑΕΚ και ο Φορτούνα του Βόλου βρίσκονται μεταξύ των επιλογών του ομοσπονδιακού προπονητή της Ανγκόλας για την αποστολή της εθνικής τους ομάδας στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής.

Παρότι δεν έχει επιστρέψει ακόμη στην ΑΕΚ από τον τραυματισμό του, ο Ζίνι κλήθηκε κανονικά στην Ανγκόλα για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής, με τον Φορτούνα του Βόλου να αποτελεί τη δεύτερη “ελληνική” εκπροσώπηση.

Νέμπλου, Ούγο Μαρκές, Ντομινίκ, Ρουί Μοντέστο, Έντι Άφονσο, Το Καρνέιρο, Νούριο Φορτούνα, Πέδρο Μπόντο, Νταβίντ Κάρμο, Μπουατού Γκασπάρ, Κλίντον Μάτα, Μπενί Μουκέντι, Σοου, Φρέντι, Μαέστρο, Κελιανό, Μάριο Μαλμπορντία, Ζίτο Λουβούμπο, Μανουέλ Μπένσον, Μίλσον, Τσίκo Μπάνζα, Γκέλσον Ντάλα, Ράντι Ντέτεκα, Άρι Παπέλ, Μαμπουλούλου, Μπάλα Ζόλα, Ζίνο.

angola

Στην αποστολή και ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, Νταβίντ Κάρμο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
228
202
87
82
72
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo