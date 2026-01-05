Με Τσιτσιπά και Σάκκαρη για το United Cup οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Οι αναμετρήσεις της Ελλάδας με τη Μεγάλη Βρετανία για το United Cup αλλά και οι αγώνες για το Copa Africa μονοπωλούν το ενδιαφέρον στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (5/1/2025).

Στην ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ μπορεί να παρακολουθήσετε από το πρωί τις μονομαχίες του Στέφανου Τσιτσιπά και της Μαρίας Σάκκαρη για το United Cup, αλλά και τα παιχνίδια Αίγυπτος – Μπενίν και Νιγηρία – Μοζαμβίκη για τη νοκ άουτ φάση του Copa Africa.

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (5/1/2025)

11:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Μεγάλη Βρετανία United Cup τένις

13:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 Χονγκ Κονγκ τένις

13:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Μεγάλη Βρετανία United Cup τένις

18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αίγυπτος – Μπενίν Κύπελλο Εθνών Αφρικής

21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Νιγηρία – Μοζαμβίκη Κύπελλο Εθνών Αφρικής

22:00 COSMOTE SPORT 1 HD Λέστερ – Γουέστ Μπρομ Sky Bet EFL Championship