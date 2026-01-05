Αθλητικά

Με Τσιτσιπά και Σάκκαρη για το United Cup οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Τένις και Copa Africa στο τηλεοπτικό πρόγραμμα της Δευτέρας
Στέφανος Τσιτσιπάς / ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI

Οι αναμετρήσεις της Ελλάδας με τη Μεγάλη Βρετανία για το United Cup αλλά και οι αγώνες για το Copa Africa μονοπωλούν το ενδιαφέρον στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (5/1/2025).

Στην ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ μπορεί να παρακολουθήσετε από το πρωί τις μονομαχίες του Στέφανου Τσιτσιπά και της Μαρίας Σάκκαρη για το United Cup, αλλά και τα παιχνίδια Αίγυπτος – Μπενίν και Νιγηρία – Μοζαμβίκη για τη νοκ άουτ φάση του Copa Africa.

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (5/1/2025)

11:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Μεγάλη Βρετανία United Cup τένις

13:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 Χονγκ Κονγκ τένις

13:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Μεγάλη Βρετανία United Cup τένις

18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αίγυπτος – Μπενίν Κύπελλο Εθνών Αφρικής

21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Νιγηρία – Μοζαμβίκη Κύπελλο Εθνών Αφρικής

22:00 COSMOTE SPORT 1 HD Λέστερ – Γουέστ Μπρομ Sky Bet EFL Championship

