Η Μίλαν παρουσίασε την εμφάνιση που θα φορά η ομάδα τη σεζόν 2020-21, με τη συμμετοχή των Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς και Χακάν Τσαλχάνογλου, δίνοντας παράλληλα μήνυμα παραμονής και των δύο στο ρόστερ.

Την εντός έδρας εμφάνιση της σεζόν 2020-21 παρουσίασε η Μίλαν. Οι “ροσονέρι” εισήγαγαν στη φανέλα τους στοιχεία από την πόλη του Μιλάνου, με πιο χαρακτηριστικό το σχέδιο από την Galleria Vittorio Emanuele II, η οποία βρίσκεται στο κέντρο της πόλης.

Στην παρουσίαση της νέας φανέλας συμμετείχαν οι Ζλάταν Ιμπραχίμοβιτς και Χακάν Τσαλχάνογλου, οι οποίοι είναι σε συζητήσεις για την ανανέωση του συμβολαίου τους με την Μίλαν και φαίνεται πως και οι δύο θα παραμείνουν στην ομάδα, με τον Τούρκο επιτελικό μέσο να υπογράφει μάλιστα συμβόλαιο συνεργασίας ως το 2024, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν ιταλικά Μέσα.

