Μεγάλη Βρετανία – Ελλάδα 73-72: Έλις και Ολασένι «σκότωσαν» την άστοχη Εθνική μπάσκετ στο Λονδίνο

Χωρίς τα «αστέρια» της και με άσχημα ποσοστά, η Εθνική μπάσκετ έδωσε «μάχη» στο Λονδίνο αλλά ηττήθηκε. Έλις και Ολασένι έκαναν «πάρτι» και η Μεγάλη Βρετανία νίκησε την Ελλάδα με 73-72 για την 3η αγωνιστική των προκριματικών “παραθύρων” για το Eurobasket 2025. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα βρέθηκε από το +17 στο -12, αλλά στο φινάλε προσπάθησε να φέρει… τούμπα το ματς με τον Τολιόπουλο. Οι δυο ομάδες θα τα ξαναπούν την Κυριακή, στη Θεσσαλονίκη.

Κάνοντας ένα απογοητευτικό δεύτερο ημίχρονο -με τραγική την τρίτη περίοδο- και… τρέχοντας στο φινάλε να σώσει ό,τι μπορούσε, η Εθνική μπάσκετ ηττήθηκε (73-72) από τη Μεγάλη Βρετανία στο Λονδίνο στο πλαίσιο των «παραθύρων» για το Εurobasket 2025.

Η γαλανόλευκη υπέστη έτσι την πρώτη ήττα της στον 6ο προκριματικό όμιλο για το Eurobasket 2025 και πλέον ισοβαθμεί με την Μεγάλη Βρετανία και την Τσεχία -που νίκησε την Ολλανδία- με ρεκόρ 2-1.

Ελλάδα και Μεγάλη Βρετανία θα βρεθούν ξανά την Κυριακή (24.11.2024, 18:30), στην PAOK Sports Arena, για την 4η αγωνιστική. Αν μάλιστα η Εθνική μπάσκετ πάρει τη νίκη στη Θεσσαλονίκη και η Τσεχία νικήσει την Ολλανδία, τότε η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη τσεκάρει πρόωρα το… εισιτήριο για τη συμμετοχή της στο Eurobasket.

Οι δυο ομάδες είχαν ένα νευρικό ξεκίνημα στην επίθεση. Η Εθνική μπάσκετ έδειξε να έχει πάθος στην άμυνα, αλλά είδε τη Μ. Βρετανία να βάζει κάποια δύσκολα καλάθια και να της δίνει το μακρινό σουτ (8-10 υπέρ της Γαλανόλευκης με δυο τρίποντα). Ο Γεμπόα πήρε προσπάθειες και -έχοντας 2/2 σε σουτ τριών πόντων- έδωσε στους γηπεδούχους το προβάδισμα (11-10 στα μισά του πρώτου μέρους).

Η Μεγάλη Βρετανία συμπλήρωσε στη συνέχεια τα 5 φάουλ και η Ελλάδα πήρε πόντους και από βολές. Οι γηπεδούχοι έκαναν κάποια λάθη στην κυκλοφορία της μπάλας αλλά και στις επιθετικές επιλογές, η Εθνική μπάσκετ είχε ένα ξέσπασμα και έφτασε στο +7 (14-21). Η άμυνα των παικτών του Σπανούλη περιόρισε αρκετά τους Βρετανούς, η Εθνική βρήκε καλύτερο ρυθμό , ο Λούντζης πέτυχε πέντε σερί πόντους για το 14-26, αλλά ο Έικιν έκανε το 16-26 του πρώτου δεκαλέπτου.

Με «όπλο» την καλή της άμυνα (Λούντζης και Μουράτος βοήθησαν σε αυτό), η Εθνική μπάσκετ ανέβασε τη διαφορά του σκορ (16-31) στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους. Η μεγάλη Βρετανία έδειξε πρόβλημα στη δημιουργία αλλά και στα ριμπάουντ, με τον Καραγιαννίδη να κάνει εντυπωσιακό ντεμπούτο και να ξεχωρίζει μέσα στην αντίπαλη ρακέτα. Παίζοντας με τρία γκαρντ, η Γαλανόλευκη κυκλοφόρησε πολύ καλά την μπάλα, ενώ ο Ζούγρης πήρε «μπρος» επιθετικά και ξεσήκωσε την ελληνική εξέδρα, κάνοντας με σερί πόντους του το 22-37.

Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να μπουν ξανά στο ματς με τον Ολασένι να κάνει «πάρτι» μέσα στο «ζωγραφιστό». Η Εθνική πήρε κάποια «τραβηγμένα» σουτ, ήταν άστοχη σε πολλές προσπάθειες για τρίποντο, έχασε τη μάχη των ριμπάουντ κι έτσι η διαφορά από το +17 έπεσε στους 8 (33-41).

