Μεϊτέ ενόψει του Ριέκα – ΠΑΟΚ: Είμαστε καλύτεροι και πρέπει να το αποδείξουμε

Ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται να ταξιδέψει στην Κροατία, για τον αγώνα με τη Ριέκα, ψάχνοντας ένα θετικό αποτέλεσμα που θα κάνει πιο εύκολη τη “δουλειά” ενόψει της ρεβάνς στην Τούμπα, για την πρόκριση στη League Phase του Εuropa League.

Λίγες ώρες πριν ο ΠΑΟΚ αναχωρήσει, ο Σουαλιό Μεϊτέ, μίλησε στη συνέντευξη Τύπου για το αυριανό ματς (21.08.2025, 21:45), τονίζοντας ότι ο “δικέφαλος του βορρά” θα πρέπει αποδείξει εντός αγωνιστικού χώρου ότι είναι καλύτερος από τη Ριέκα, αναφέροντας ότι στόχος των Θεσσαλονικέων είναι η είσοδος στη League Phase του Europa League και όχι σε αυτή του Conference League.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Σουαλιό Μεϊτέ μίλησε…

Για το σε τι κατάσταση βρίσκεται και πως βλέπει το αυριανό ματς: «Προσωπικά νιώθω όλο και καλύτερα. Είναι γεγονός ότι έλειπα από τις προηγούμενες προετοιμασίες. Σίγουρα φέτος ήταν διαφορετικά και έκανε καλό σε μένα η προετοιμασία, να προσαρμοστώ στα θέλω του προπονητή. Είμαι χαρούμενος και ανυπομονώ για το αυριανό παιχνίδι».

Για το τι περιμένει να δει αύριο στον αγώνα: «Πρώτα τα προηγούμενα παιχνίδια δεν ήταν εύκολα, ήταν ιδιαίτερα. Απέναντι σε μία ομάδα που αμυνόταν και μας χτύπησε στην αντεπίθεση, κάτι πάντα δύσκολο, αλλά ήμασταν έτοιμοι να το αντιμετωπίσουμε και προκριθήκαμε. Τώρα έχουμε παίξει δύο ματς ήδη και δουλέψαμε παραπάνω. Τακτικά δουλεύουμε πολύ. Η Ριέκα είναι μία καλή ομάδα που παίζει ποδόσφαιρο και πιστεύω είμαστε έτοιμοι για να πάρουμε αύριο το θετικό αποτέλεσμα».

Για το πότε θα δούμε τον ίδιο στο 100% και αν νιώθουν πιο «απελευθερωμένοι» μετά την πρόκριση επί της Βόλφσμπεργκερ: «Έκανα την προετοιμασία και έπαιξα στα φιλικά. Ακόμα και να δουλέψεις πολύ στην προετοιμασία, δεν γίνεται να είσαι έτοιμος σε αυτά τα παιχνίδια. Έχω παίξει 90λεπτο στην Τούμπα και 120λεπτά στην Αυστρία, αισθανόμουν βαριά τα πόδια μου, αλλά πολύ γρήγορα θα αισθάνομαι στο 100% και απολύτως καλά.

Εμάς στόχος μας δεν είναι το Conference League. Από την αρχή ο στόχος ήταν να φτάσουμε στο Εuropa. Είμαστε μία καλύτερη ομάδα από τη Ριέκα, αλλά πρέπει να το δείξουμε στον αγωνιστικό χώρο. Το Conference είναι καλό, αλλά το Europa είναι ένα επίπεδο πάνω, μία πιο ανταγωνιστική διοργάνωση και αξίζει να παίζουμε στο υψηλότερο επίπεδο».