Μεντιλίμπαρ για το Άγιαξ – Ολυμπιακός: «Μοναδικός στόχος η νίκη, μεγάλη τιμή η πρόκριση στα νοκ άουτ»

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ (28/01/26, 22:00) στην τελευταία αγωνιστική του Champions League με μοναδικό στόχο τη νίκη και την πρόκριση στην τελική 24άδα της διοργάνωσης, σύμφωνα με τον Μεντιλίμπαρ.

Ο Μεντιλίμπαρ τόνισε ότι θα ήταν μεγάλη τιμή για τον Ολυμπιακό να αγωνιστεί στα νοκ άουτ του Champions League. Παράλληλα, υποσχέθηκε στους φιλάθλους ότι θα τα δώσουν όλα για την επίτευξη του στόχου τους.

Ο Ισπανός προπονητής δεν γινόταν να μην αναφερθεί στο τραγικό δυστύχημα των φιλάθλων του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία.

Τα λόγια του Μεντιλίμπαρ από τη συνέντευξη Τύπου

Για το αν θα είναι υπέρβαση η πρόκριση: «Αν συνέβαινε κάτι τέτοιο θα ήταν μεγάλο, έχουμε παίξει ομάδες με τεράστια μπάτζετ και ιστορία, αν καταφέρναμε να βρεθούμε στην 24άδα, θα ήταν μεγάλη τιμή για τον Ολυμπιακό. Πρώτα πρέπει να παίξουμε με τον Άγιαξ, έναν ιστορικό σύλλογο. Έχουν και αυτοί πιθανότητες τους για την πρόκριση με νίκη».

Για τον κόσμο του Ολυμπιακού και τι υπόσχεται: «Υποσχόμαστε να παλέψουμε να τα δώσουμε όλα, να πετύχουμε για τον λόγο τον οποίο ήρθαν εδώ. Το ίδιο θα κάνει και ο αντίπαλος. Από την πλευρά μας υποσχόμαστε να τα δώσουμε όλα για να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι».

Για το αν θα βλέπει τα άλλα παιχνίδια και τις πιθανότητες της ισοπαλίας: «Φυσικά και θα κοιτάμε τον μοναδικό μας στόχο την νίκη. Θα κάνουμε τα πάντα για να πάρουμε τους βαθμούς, οι οποίοι σχεδόν σίγουρα θα μας δώσουν την πρόκριση. Αν είμαστε αναγκασμένοι προς το τέλος να κοιτάζουμε τα ματς των άλλων ομάδων, γιατί μπορεί να υπάρχει ένας άλλος δρόμος. Αλλά ο στόχος είναι να μην δούμε τους άλλους».

Για το αν δημιουργείται μεγαλύτερη πίεση στην ομάδα του μετά τα δύο συνεχόμενα αποτελέσματα: «Αυτή τη φάση δεν είναι πίεση, είναι χαρά γιατί έχουμε βρεθεί κοντά σε έναν στόχο, που πριν κάποιο καιρό έμοιαζε απίθανος. Έχουμε κίνητρο και όρεξη, ξέρουμε ότι δεν έχουμε πετύχει το τελευταίο βήμα. Παραμένουμε συγκεντρωμένοι, ο αντίπαλος θα κάνει τα πάντα για να μην το πετύχουμε».

Για τα χαρακτηριστικά του Άγιαξ: «Είναι μία ομάδα που βασίζεται στις μονάδες, είναι γεμάτος από νέους ποδοσφαιριστές, που κάνουν ατομικές ενέργειες, δίνουν μονομαχίες, έχουν την ελευθερία να κάνουν ό,τι τους έρχεται στο μυαλό, χωρίς πίεση. Αυτό είναι το μεγαλύτερο όπλο του Άγιαξ».

Για την τραγωδία: «Το μυαλό μου πήγε αμέσως στους χιλιάδες οπαδούς που ταξιδεύουν διαρκώς, τους δικούς μας και άλλων ομάδων, αισιοδοξώντας ότι μπορούν να περάσουν καλά και τελικά δεν θα μπορέσουν να επιστρέψουν και χάνουν την ζωή τους στην άσφαλτο. Σκεφτόμαστε τον ΠΑΟΚ και τις οικογένειες των θυμάτων και είναι πολύ λυπηρό. Λυπούμαστε πολύ που δεν τα καταφέρουν ποτέ να επιστρέψουν».