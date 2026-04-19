Μεντιλίμπαρ: «Η ΑΕΚ έχει διαφορά, αλλά υπάρχει περιθώριο»

Ο Ολυμπιακός επικράτησε του Παναθηναϊκού με 2-0 στη Λεωφόρο και πλησίασε την ΑΕΚ στο -5 στη μάχη για την κατάκτηση του τίτλου.

Μετά το τέλος του ντέρμπι στη Λεωφόρο, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δήλωσε ικανοποιημένος για την αντίδραση που έβγαλε ο Ολυμπιακός, ενώ μίλησε για τη μάχη του πρωταθλήματος με την ΑΕΚ, τονίζοντας ότι υπάρχει ακόμα περιθώριο.

«Στο πρώτο ημίχρονο και οι δύο ομάδες είχαν ευκαιρίες, όμως καταφέραμε να βάλουμε το πρώτο γκολ και αυτό ήταν πολύ σημαντικό. Το δεύτερο γκολ πριν το ημίχρονο μας έδωσε ηρεμία. Ήταν καθοριστικό ότι μετατρέψαμε τις ευκαιρίες μας σε γκολ.

Αυτό ήταν το ζητούμενο σήμερα, ξέραμε πως υπάρχει υποχρέωση μετά τη νίκη της ΑΕΚ νωρίτερα. Μένουν τέσσερα παιχνίδια, υπάρχουν 5 βαθμοί διαφοράς, όμως πιστεύουμε πως υπάρχει το περιθώριο. Ο Ολυμπιακός έτσι ήταν πάντα, στις στιγμές που χρειάζεται δείχνει την κλάση, τις δυνατότητες και τη δύναμή του. Αυτό θέλουμε και πρέπει να κάνουμε», τόνισε ο προπονητής του Ολυμπιακού.