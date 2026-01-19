Μεντιλίμπαρ: «Ο Ελ Κααμπί επιστρέφει από το Μαρόκο και ελπίζω να είναι στον πάγκο κόντρα στη Λεβερκούζεν»

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Μπάγερ Λεβερκούζεν στο «Γ. Καραϊσκάκης» (20/01/26, 22:00, Newsit.gr, Cosmote Sport 2, MEGA) σε ένα παιχνίδι τεράστιας σημασίας για την πορεία των ερυθρολεύκων στο Champions League και ο Μεντιλίμπαρ μίλησε στη συνέντευξη Τύπου για την αναμέτρηση.

Ο Μεντιλίμπαρ τόνισε ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να εμφανίσει διαφορετική εικόνα συγκριτικά με το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ αν θέλει να διεκδικήσει τη νίκη.

«Να μπούμε με ένταση, να νιώσει ο αντίπαλος ότι δεν θα έχει εύκολο έργο σε αυτό το γήπεδο, ότι θα δυσκολευθεί να παίξει καλά», επεσήμανε ο Ισπανός προπονητής των Πειραιωτών.

Τα λόγια του Μεντιλίμπαρ στη συνέντευξη Τύπου

Για το κλειδί στο αυριανό ματς: «Να μπούμε με ένταση στο ματς. Να νιώσει ο αντίπαλος ότι είναι δύσκολο να παίξει στο γήπεδο μας».

Για τις νίκες της Λεβερκούζεν κόντρα σε μεγάλους προπονητές κι αν είναι κίνητρο για τον ίδιο: «Νίκησαν σημαντικές ομάδες, αλλά και οι δύο χάσαμε κι εμείς από τον ΠΑΟΚ κι αυτοί από τη Χόφενχαϊμ. Στο Champions League αυτοί έκαναν νίκες κι εμείς τα πήγαμε καλά στο Καζακστάν. Είμαστε στο μηδέν και οι δύο και θα επιδιώξουμε να πάρουμε τη νίκη».

Για τους Ελ Καμπί και Γιάρεμτσουκ: «Δεν ξέρω αν θα τους έχω διαθέσιμους. Θα περιμένουμε σήμερα να δούμε πως νιώθει. Ο Ελ Καμπί ταξιδεύει κι ελπίζουμε να τον έχω στον πάγκο. Βασικός δεν θα είναι, διότι έπαιξε στον τελικό. Φανταζόμαστε ότι θα φτάσει εγκαίρως για να είναι στην αποστολή».

Για το αν θα μπορέσει η ομάδα να γυρίσει το κουμπί μετά τον αποκλεισμό στο Κύπελλο: «Στο τελευταίο παιχνίδι μας έλειπε η ένταση. Ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος και γι’ αυτό νίκησε. Πρέπει να μπαίνουμε δυνατά κι αυτό είναι σημαντικό στοιχείο για μας. Δεν μπορούμε να περιμένουμε τι θα κάνει ο αντίπαλος. Θέλουμε να δείξουμε την κυριαρχία μας κι αυτοί είναι η πρόθεσή μας».

Τι θα πρέπει να προσέξει στη Λεβερκούζεν: «Η Λεβερκούζεν είναι επιθετική ομάδα. Ειδικά στα άκρα. Οι κεντρικοί τους παίκτες επίσης είναι πολύ επιθετικοί. Θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στην άμυνα. Αλλά όπως είναι επιθετική, ενδεχομένως, αυτό να είναι αδυναμία ανασταλτικά κι αυτό θα επιδιώξουμε να εκμεταλλευτούμε».

Για τον Πιρόλα κι αν θα υπάρξουν αλλαγές: «Ο Πιρόλα είναι διαθέσιμος κι αύριο θα δείτε αν θα έχουμε αλλαγές».