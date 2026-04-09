Μερσίν – Αθηναϊκός: Η ομάδα του Βύρωνα ψάχνει την υπέρβαση στην Τουρκία για να κατακτήσει το Eurocup Γυναικών

Έξι πόντους μακριά… βρίσκεται η κατάκτηση ενός δεύτερου ευρωπαϊκού τροπαίου για την ομάδα μπάσκετ γυναικών του Αθηναϊκού, τρόπαιο που οι παίκτριες της Στέλλας Καλτσίδου θα διεκδικήσουν στον δεύτερο τελικό του Eurocup απέναντι στη Μερσίν, στην Τουρκία, στις 20:00 την Μεγάλη Πέμπτη (9/4).

Μετά την ήττα με 85-80 στο ΔΑΚ Γλυφάδας «Μάκης Λιούγκας», στον πρώτο μεταξύ τους τελικό στις 2 Απριλίου, o Αθηναϊκός αναζητά τη νίκη με +6 πόντους διαφορά, μέσα στο “Servet Tazegul Spor Salonu” της Μερσίνης, για να ανέβει εκ νέου στην κορυφή ευρωπαϊκής διοργάνωσης για πρώτη φορά από το 2010 και για δεύτερη φορά στην Ιστορία.

Δεκαέξι χρόνια από την τελευταία φορά που βρέθηκε σε τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης (2009-10), όταν και κατέκτησε το τρόπαιο με προπονητή τον Τζώρτζη Δικαιουλάκο, ο Αθηναϊκός έχει ξανά «ραντεβού» με την Ιστορία του, σε ένα δεύτερο τελικό, το φινάλε του οποίου θα υποδείξει και τον νέο τροπαιούχο!

Η προπονήτρια του Αθηναϊκού, Στέλλα Καλτσίδου, «έχτισε» αυτή την ομάδα το περασμένο καλοκαίρι, με στόχο να την οδηγήσει στην κατάκτηση του δεύτερου τίτλου του Eurocup στην ιστορία της, αλλά και δεύτερου προσωπικού τίτλου της Ελληνίδας τεχνικού, καθώς τον Μάιο του 2024 κατέκτησε με τους Λόντον Λάιονς το τρόπαιο της ίδιας διοργάνωσης, που ήταν ο πρώτος ευρωπαϊκός τίτλος για βρετανικό σύλλογο σε άνδρες και γυναίκες στο μπάσκετ στην Ιστορία.

Το 2010, ο Αθηναϊκός είχε κατακτήσει το Eurocup, με προπονητή τον Τζώρτζη Δικαιουλάκο, σε μία αγωνιστική περίοδο (2009-10), η οποία αποτέλεσε ορόσημο στην ιστορία του συλλόγου, καθώς ο Αθηναϊκός υπήρξε η πρώτη ελληνική ομάδα μπάσκετ γυναικών που κατέκτησε “triple crown” (Πρωτάθλημα, Κύπελλο και Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα). Τότε, στους τελικούς, ο Αθηναϊκός είχε επικρατήσει της ρωσικής Ναντέζντα Όρενμπουργκ (65-57 / 53-57).

Την τρέχουσα σεζόν, ο Αθηναϊκός έφτασε στους τελικούς του Eurocup γυναικών αποκλείοντας στους ημιτελικούς την -κάτοχο του τίτλου- Βιλνέβ Ντ’ Ασκ (νίκησε με 69-56 στον Α΄ αγώνα στην Αθήνα, ενώ ηττήθηκε με 78-70 στη Γαλλία στον Β΄ αγώνα, υπερασπιζόμενος το +13 του πρώτου ματς). Στα προημιτελικά, ο Αθηναϊκός απέκλεισε την ισπανική Αβενίδα με διαφορά +5 πόντων (65-71 και 79-68). Στη φάση των «16», η ελληνική ομάδα δεν αντιμετώπισε… πρόβλημα κόντρα στην ουγγρική Σοπρόν, για να προκριθεί με διαφορά +19 (81-72 και 71-61). Στα πλέι οφ, οι παίκτριες της Στέλλας Καλτσίδου απέκλεισαν την ισπανική Χαϊρις Μούρθια με διαφορά +27 πόντων (75-80 και 51-73). Πρώτος τερμάτισε στον 10ο όμιλο της κανονικής περιόδου με 5-1 ο Αθηναϊκός.

Η Μερσίν, η οποία διεκδικεί τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο της, είναι μία νέα ομάδα, καθώς ιδρύθηκε πριν 11 μόλις χρόνια, δηλαδή το 2015. Στο Eurocup η Μερσίν απέκλεισε τη γαλλική Μονπελιέ στα ημιτελικά (νίκησε με 68-70 στη Γαλλία στον Α΄ αγώνα, νίκησε με 86-60 και στον Β΄ αγώνα στην Τουρκία).

Στα προημιτελικά, η τουρκική ομάδα απέκλεισε τον Παναθηναϊκό (87-91 / 71-57). Στη φάση των «16» έθεσε εκτός τη λιθουανική Κιμπίρκστις (67-87 / 65-84). Η Μερσίν απέκλεισε τη Ραπίντ Βουκουρεστίου (78-82 / 87-95) στα πλέι οφ κι ενώ είχε ξεκινήσει τη σεζόν στη Euroleague γυναικών, αλλά αποκλείστηκε με την ολοκλήρωση της regular season ως 4η του 4ου ομίλου με ρεκόρ 1-5.