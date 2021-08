Ο ενθουσιασμός που έχει επικρατήσει στις τάξεις των φίλων της Παρί Σεν Ζερμέν για την διαφαινόμενη απόκτηση του Λιονέλ Μέσι έστειλε εκατοντάδες από αυτούς στο αεροδρόμιο του Παρισιού για να τον υποδεχτούν, αλλά ο Αργεντινός δεν είχε ταξιδέψει για την γαλλική πρωτεύουσα.

Λίγη ώρα αφότου ο Λιονέλ Μέσι είπε «αντίο» στην Μπαρτσελόνα στην χθεσινή (8/8) συνέντευξη Τύπου, οπαδοί της Παρί Σεν Ζερμέν άρχισαν να συγκεντρώνονται στο αεροδρόμιο του Παρισιού. καθώς υπήρχε η φήμη πως ο 34χρονος άσος θα πετάξει άμεσα για την γαλλική πρωτεύουσα ώστε να περάσει ιατρικά τεστ και να υπογράψει.

Αυτό βέβαια αποδείχτηκε πως δεν ίσχυε, με την αστυνομία να εμφανίζεται στο αεροδρόμιο και να ενημερώνει τον κόσμο ότι δεν έρχεται ο Μέσι ώστε να αποχωρήσει.

Fans already waiting for Messi’s arrival in Paris 😲pic.twitter.com/0Y7QQPARqe