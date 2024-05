Μέσι: Η χαρτοπετσέτα που υπέγραψε το πρώτο του συμβόλαιό του στη Μπαρτσελόνα πουλήθηκε για σχεδόν ένα εκατομμύριο δολάρια

Η ιστορική χαρτοπετσέτα στην οποία ο Λιονέλ Μέσι υπέγραψε το πρώτο του συμβόλαιο με την Μπαρτσελόνα πουλήθηκε έναντι σχεδόν ενός εκατομμυρίου δολαρίων σε δημοπρασία.

Ο Λιονέλ Μέσι υπέγραψε πάνω σε μια χαρτοπετσέτα σε ένα εστιατόριο της Βαρκελώνης το μακρινό 2000 το πρώτο του συμβόλαιο με την Μπαρτσελόνα, με το ιστορικό αυτό αντικείμενο 24 χρόνια μετά να στοιχίζει σχεδόν ένα εκατομμύριο δολάρια.

Και αυτό διότι σε δημοπρασία που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο από τον βρετανικό οίκο δημοπρασιών Bonhams, η εν λόγο χαρτοπετσέτα πωλήθηκε έναντι 969.000 δολαρίων όπως έγινε γνωστό.

Μπορεί η τιμή εκκίνησης να είχε οριστεί στα 350.000 ευρώ, ωστόσο η μεγάλη ζήτηση έφερε το κόστος σε εξωφρενικά μεγάλο ποσό.

Για την ιστορία ο Λιονέλ Μέσι όταν υπέγραψε στην Μπαρτσελόνα ήταν μόλις 13 ετών, με τον ίδιο στη συνέχεια να εξελίσσεται ως τον σπουδαιότερο ποδοσφαιριστή στην ιστορία των «μπλαουγκράνα» και ένα από τους κορυφαίους στην ιστορία.

The famous napkin that linked a young Lionel Messi to Barcelona sold for roughly $965,000 on Friday, British auction house Bonhams said. https://t.co/vFumAT4ROl pic.twitter.com/WCPm30wiwI