Ο Λιονέλ Μέσι θα αντιμετωπίσει τον Κριστιάνο Ρονάλντο σε φιλικό παιχνίδι ανάμεσα στην Ίντερ Μαϊάμι και την Αλ Νασρ, ένας αγώνας με χαρακτήρα «Last dance» για τους δυο ποδοσφαιριστές.

Συγκεκριμένα οι δυο κορυφαίοι παίκτες της περασμένης δεκαετίας, Λιονέλ Μέσι και Κριστιάνο Ρονάλντο θα έχουν την ευκαιρία να αντιμετωπίσουν ο ένας τον άλλο πιθανότατα για τελευταία φορά, αφού η Ίντερ Μαϊάμι στην οποία αγωνίζεται ο Αργεντινός, καθώς και η Αλ Νασρ στην οποία βρίσκεται ο Πορτογάλος, θα δώσουν φιλικό παιχνίδι στις 24 Φλεβάρη.

Ο αγώνας ο οποίος είναι προγραμματισμένος να γίνει στο «τοστο Ριάντ» της Σαουδικής Αραβίας, στο πλαίσιο ενός φιλικού τουρνουά που ονομάζεται «Ryad Season Cup» είναι μια ευκαιρία για το ποδοσφαιρικό κοινό να δει ξανά τον Μέσι με τον Κριστιάνο αντίπαλους.

Τελευταία φορά που συναντήθηκαν οι δυο τους, ήταν επίσης σε αραβικό έδαφος, σε φιλικό αγώνα της Παρί Σεν Ζερμέν με την Αλ Νασρ και τους Γάλλους να επικρατούν 5-4.

: 🇺🇸 Inter Miami and 🇸🇦 Al Nassr will meet in a friendly in February for pic.twitter.com/8kxrknJkZQ