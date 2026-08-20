Αθλητικά

Μεσογειακοί Αγώνες: Ο τιμητικός ρόλος του Απόστολου Χρήστου στην Τελετή Έναρξης

Σημαιοφόροι οι Μαρία Πρεβολαράκη και Απόστολος Σίσκος
(Photo by Ewen Gavet
(Photo by Ewen Gavet/Icon Sport) - Photo by Icon Sport
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Την Παρασκευή το βράδυ (21.08.2026) ανοίξει και επίσημα η αυλαία των 20ων Μεσογειακών Αγώνων, στην πόλη Τάραντο της Ιταλίας. H Team Hellas αποτελείται από 277 μέλη, 154 αθλητές και 123 αθλήτριες που θα πάρουν μέρος σε 29 αθλήματα. H πρωταθλήτρια της πάλης Μαρία Πρεβολαράκη και ο πρωταθλητής της κολύμβησης Απόστολος Σίσκος θα είναι σημαιοφόροι της ελληνικής ομάδας στην Τελετή Έναρξης που θα γίνει το βράδυ της Παρασκευής (21.08.2026).

Ύψιστη τιμή για τον Απόστολο Χρήστου στους Μεσογειακούς Aγώνες του Τάραντο. Ο Έλληνας κορυφαίος κολυμβητής -και πριν από λίγα 24ωρα πρωταθλητής Ευρώπης στα 1000μ. ύπτιο- θα έχει ξεχωριστή θέση στην Τελετή Έναρξης.

Λόγω των σπουδαίων επιτυχιών του, επελέγη μαζί με την χρυσή Ολυμπιονίκη της κωπηλασίας από την Ιταλία, Valentina Rodini, να μεταφέρουν το νερό των Μεσογειακών Αγώνων σε μια ειδική υδρία, στο Στάδιο Ιακοβόνε, για την έναρξη των Μεσογειακών.

Πρόκειται για ένα τελετουργικό αντίστοιχο με την Φλόγα των Ολυμπιακών Αγώνων, το οποίο γινόταν παλιότερα στην έναρξη των Μεσογειακών Αγώνων και αναβιώνει ξανά στο Τάραντο.

Η Τελετή Εναρξης ξεκινά στις 21.15 ώρα Ελλάδος και η Ελλάδα θα μπει πρώτη στο Στάδιο Ιακοβόνε στην παρέλαση των αθλητών.

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