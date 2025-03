Μίκαελ Αντόνιο: «Βρέθηκα πολύ κοντά στον θάνατο, είμαι σίγουρος ότι θα ξαναπαίξω ποδόσφαιρο»

Ο ποδοσφαιριστής της Γουέστ Χαμ, Μίκαελ Αντόνιο, μίλησε για πρώτη φορά δημόσια για το τρομακτικό τροχαίο, στο οποίο είχε εμπλακεί και το οποίο λίγο έλειψε να του στοιχίσει τη ζωή.

Ο Μίκαελ Αντόνιο είχε ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα τον περασμένο Δεκέμβριο, με τον ποδοσφαιριστή της Γουέστ Χαμ να στέκεται τυχερός στην ατυχία του και να γλιτώνει τα χειρότερα.

O 35χρονος άσος, ο οποίος βρίσκεται στη Γουέστ Χαμ από το 2015, εξήγησε ότι βρέθηκε πολύ κοντά στον θάνατο, ενώ μίλησε για το πώς έζησε την περίοδο της αποθεραπείας του και τόνισε με σιγουριά ότι θα ξαναπαίξει ποδόσφαιρο σε επαγγελματικό επίπεδο.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Ήρθε η αστυνομία κι όταν με εντόπισαν ήμουν ανάμεσα στα δύο καθίσματα. Στην πραγματικότητα δεν ήμουν στη θέση του οδηγού. Είπαν ότι φαινόταν σαν να προσπαθούσα να βγω από το παράθυρο, αλλά επειδή το πόδι μου είχε σπάσει τόσο άσχημα, ο πόνος πιθανότατα με εμπόδισε από το να βγω έξω.

Το πιο δύσκολο πράγμα που έπρεπε να αντιμετωπίσω ήταν οι σκέψεις ότι δεν θα ήμουν εκεί για τα παιδιά μου. Το ότι είμαι καλά με έκανε πιο χαρούμενο, πιο θετικό απέναντι στη ζωή, επειδή είχα ακόμα μία ευκαιρία να ζήσω.

Δεν θυμάμαι τίποτα από εκείνη την ημέρα. Είναι περίεργο, γιατί σε όλη αυτή τη διαδρομή, μου είπαν ότι ήμουν ξύπνιος και μιλούσα σε όλους – στην αστυνομία, στους ανθρώπους και σε αυτόν που με βρήκε. Το πόδι μου έσπασε τελείως και με έβγαλαν και του έβαλαν νάρθηκα στο πλάι του αυτοκινήτου. Το ελικόπτερο δεν μπορούσε να κατέβει και να προσγειωθεί λόγω της καταιγίδας κι έτσι διακομίσθηκα στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο.

Ήταν περίεργο συναίσθημα. Απλώς με έκανε να συνειδητοποιήσω πόσο κοντά ήμουν στον θάνατο. Είχα δει τις φωτογραφίες από το αυτοκίνητό μου μετά το ατύχημα, αλλά ήταν 10 φορές χειρότερα. Ήταν ένα απόλυτο χάος και πολύ δύσκολο για μένα».

