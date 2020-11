Μίλαν: Έγραψε ιστορία ο 39χρονος Ζλάταν (video)

Η Μίλαν μπορεί να μην κατάφερε την ολική ανατροπή κόντρα στην Βερόνα και να έμεινε τελικά στο 2-2 στη Serie A, αλλά με “οδηγό” τον Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς βρίσκεται στην πρώτη θέση της βαθμολογίας του πρωταθλήματος.

Ο Σουηδός επιθετικός έχει αναζωογονήσει τον ιστορικό σύλλογο του Μιλάνου, ο οποίος με τον ίδιο στην κορυφή της επίθεσης πραγματοποιεί την καλύτερη πορεία των τελευταίων ετών και έχει πλέον πολύ υψηλούς στόχους.

Ο Ζλάταν κάνει άλλωστε “παπάδες” ακόμη και στα 39 του χρόνια μέσα στο γήπεδο και είναι χαρακτηριστικό ότι με το γκολ του κόντρα στη Βερόνα έγραψε ιστορία, ως ο πρώτος παίκτης της Μίλαν που σκοράρει σε 7 συνεχόμενους αγώνες.

7 – Zlatan #Ibrahimovic is the the first player to score in seven consecutive Serie A appearances for AC Milan in the three points per win era (1994-95). Solver.#MilanHellas pic.twitter.com/ffi9m7sjSB