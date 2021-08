Ο Γιώργος Καλαϊτζάκης επιλέχθηκε από τους Μιλγουόκι Μπακς στο Νο 60 του NBA Draft, αλλά απέμεναν τα τυπικά για την απόκτησή του κι έτσι είχε βρεθεί αρχικά εκτός λίστας για το Summer League.

Τα “ελάφια” ολοκλήρωσαν όμως πια την απόκτησή του, καταβάλλοντας και περίπου 300.000 ευρώ στον Παναθηναϊκό και ανακοίνωσαν την προσθήκη του στο ρόστερ της ομάδας ενόψει της νέας σεζόν.

Ο Καλαϊτζάκης θα έχει έτσι δικαίωμα να αγωνιστεί πλέον και στο Summer League μαζί με τους υπόλοιπους νέους παίκτες των Μιλγουόκι Μπακς, με στόχο να… αρπάξει την ευκαιρία και να “κερδίσει” μία θέση στην ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

The Milwaukee Bucks have signed forward Georgios Kalaitzakis, the 60th overall pick in the 2021 NBA Draft.https://t.co/VHcJzq2P45