Μιλγουόκι Μπακς: Ανησυχία με τον Κρις Μίντλετον, άγνωστη η επιστροφή του στα παρκέ

Η αποθεραπεία του Κρις Μίντλετον στους Μιλγουόκι Μπακς έχει καθυστερήσει περισσότερο από ότι περίμεναν οι άνθρωποι του συλλόγου, με αποτέλεσμα να παραμένει άγνωστη η ημερομηνία της επιστροφής του αρχηγού των «ελαφιών» στους αγωνιστικούς χώρους.

Οι Μιλγουόκι Μπακς έχον ξεκινήσει πολύ άσχημα τη φετινή σεζόν στο ΝΒΑ, με τα «ελάφια» να βρίσκονται στην τελευταία θέση της Ανατολής, με 1 νίκη σε 7 παιχνίδια. Παράλληλα ο Κρις Μίντλετον δεν έχει καταφέρει ακόμα να παίξει σε επίσημο παιχνίδι με την ομάδα, χωρίς να είναι σίγουρο το πότε θα μπορεί να επιστρέψει στα παρκέ.

Ο έμπειρος φόργουορντ ο οποίος υποβλήθηκε σε χειρουργικές επεμβάσεις στον αστράγαλό του κατά τη διάρκεια της offseason, βρίσκεται ακόμα στα πιτς, με την κατάσταση του να μην αποπνέει αισιοδοξία.

Όπως ανέφερε ο Σαμς Χαράνια, στο Μιλγουόκι ανησυχούν πολύ για την κατάσταση του 33χρονου, καθώς η αποθεραπεία του 33χρονου έχει καθυστερήσει περισσότερο από ότι υπολογιζόταν στον σύλλογο, με την απουσία του να είναι κάτι παραπάνω από αισθητή στα «ελάφια».

Ο Μίντλετον ο οποίος έχει ταλαιπωρηθεί αρκετά τα τελευταία χρόνια από τραυματισμούς, την περασμένη σεζόν στο ΝΒΑ έπαιξε 61 από τα 82 παιχνίδια για τους Μπακς στην Regular Season, ενώ το 2022-23 είχε μόλις 33.

Khris Middleton is still out indefinitely, per @ShamsCharania



“He has yet to be cleared for 5 on 5 scrimmaging. Team officials have recognized that this is taking much longer than they anticipated”



