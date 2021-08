Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο θα παραμείνει δίπλα στον αδερφό του Γιάννη στους Μιλγουόκι Μπακς για τουλάχιστον έναν ακόμη χρόνο, καθώς ανανέωσε τη συνεργασία του με τα “ελάφια”.

Ο πρώην φόργουορντ του Παναθηναϊκού υπέγραψε διετές συμβόλαιο έναντι 3,6 εκατομμυρίων δολαρίων με τους πρωταθλητές του NBA, αλλά σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, σε αυτό υπάρχει και opt out για το καλοκαίρι του 2022.

Ο ίδιος ο Θανάσης Αντετοκούνμπο θα μπορεί δηλαδή να επιλέξει το μέλλον του, αφού θα έχει τη δυνατότητα είτε να ανανεώσει αυτόματα για έναν ακόμη χρόνο με τους Μπακς ή να μείνει ελεύθερος για να συνεχίσει αλλού την καριέρα του. Αυτό θα εξαρτηθεί πιθανότατα και από τον ρόλο του στην ομάδα του Μιλγουόκι, όπου πέρυσι αύξησε τις συμμετοχές τους, αλλά και τα στατιστικά του.

Thanasis Antetokounmpo’s $3.6M deal with the Bucks contains a player option in the second season.