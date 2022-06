Οι Μιλγουόκι Μπακς έχουν καταφέρει να δελεάσουν τους ρολίστες τους να μείνουν με τα δυνατά χρήματα στην ομάδα, αφού μετά τον Μπόμπι Πόρτις φέτος και ο Πατ Κόνατον ανανέωσε φέτος.

Σύμφωνα με τον έγκυρο ρεπόρτερ, Έιντριαν Βοϊναρόφσκι, ο Κόνατος ενεργοποίησε το opt-in που είχε έναντι 5,7 εκατομμυρίων δολαρίων και θα φοράει τη φανέλα των “ελαφιών” και τη νέα σεζόν.

Ο Αμερικανός γκαρντ – φόργουορντ θα μπορούσε να βρει σίγουρα καλύτερο συμβόλαιο ως ελεύθερος στην αγορά, αλλά η προοπτική της διεκδίκησης του τίτλου με τους Μπακς, ήταν αρκετή για να τον κρατήσει στην ομάδα.

