Οι Μιλγουόκι Μπακς συνεχίζουν να ενισχύονται ενόψει των play off του NBA και μετά τον Τάκερ βρίσκονται κοντά και στην απόκτηση γκαρντ, αφού είναι το φαβορί για τον Όστιν Ριβερς.

Ο 29χρονος γιος του προπονητή Ντοκ Ρίβερς, έμεινε ελεύθερος από τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ και τα “ελάφια” έχουν κινηθεί για να τον προσθέσουν στο ρόστερ τους, καθώς έχουν έλλειψη από γκαρντ, μετά και το trade του Ντι Τζέι Όγκουστιν.

Ο Ρίβερς είχε φέτος 7,3 πόντους, με 2,2 ριμπάουντ και 2 ασίστ μέσο όρο στο πρωτάθλημα, σουτάροντας με σχεδόν 37% από το τρίποντο και μοιάζει εξαιρετική λύση για την περιφέρεια της ομάδας του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

