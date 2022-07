Ο Άλεξ Αντετοκούνμπο θα συνεχίσει την καριέρα του στη G-League, αφού έγινε ανταλλαγή από τη θυγατρική ομάδα των Τορόντο Ράπτορς, σε αυτή των Μιλγουόκι Μπακς.

Ο μικρότερος αδερφός των Αντετοκούνμπο θα βρίσκεται έτσι τη νέα σεζόν μαζί με τον Γιάννη και τον Θανάση στο Μιλγουόκι, αγωνιζόμενος στους Γουισκόνσιν Χερντ.

“Οι Γουισκόνσιν Χερντ απέκτησαν τα δικαιώματα του Άλεξ Αντετοκούνμπο και μια επιλογή δεύτερου γύρου στο ντραφτ του NBA G League του 2023 από τους Ράπτορς 905 με αντάλλαγμα τα δικαιώματα του Τζάλεν Λέκ”, αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της ομάδας.

The Wisconsin Herd has acquired the returning player rights to Alex Antetokounmpo and a second-round pick in the 2023 NBA G League Draft from the Raptors 905 in exchange for the returning player rights of Jalen Lecque.



