Ο Κρις Μίντλετον αναμένεται να χάσει το παιχνίδι με τους Νιου Ορλίνς Πέλικανς, αποτελώντας πια μία από τις λιγοστές απουσίες για τους Μιλγουόκι Μπακς.

Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να έχει επιστρέψει από το πρωτόκολλο και τον Ντόντε Ντε Βιτσέντσο να επανέρχεται από τον τραυματισμό, ο Μάικ Μπουντενχόλζερ έχει πια αρκετές λύσεις στη διάθεσή του και τα “ελάφια” μετρούν 4 συνεχόμενες νίκες.

Για το αποψινό (02/01, 01:30) παιχνίδι με τους Πέλικανς δε, εκτός θα βρίσκονται μόνο ο Μίντλετον και ο Οτζελέγε με κορονοϊό, αλλά και ο Μπρουκ Λόπεζ, που έκανε πρόσφατα χειρουργείο και είναι άγνωστο πότε θα επιστρέψει στην αγωνιστική δράση.

Latest injury report for tomorrow’s game:



Khris Middleton (personal)- Out

Semi Ojeleye (protocol)- Out

Brook Lopez (back)- Out