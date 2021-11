Οι Μιλγουόκι Μπακς ηττήθηκαν εκ νέου στο γήπεδό του και έχουν αρνητικό σερί στις πρώτες αγωνιστικές του NBA, παρά την εξαιρετική εμφάνιση τόσο του Γιάννη, όσο και του Θανάση Αντετοκούνμπο.

Με τις απουσίες βασικών παικτών να συνεχίζονται για τα “ελάφια”, οι δύο Έλληνες ξεκίνησαν βασικοί στο ματς κόντρα στους Γιούτα Τζαζ, με τον “Thanasty” να αποτελεί την ευχάριστη έκπληξη για τον κόουτς Μπούντενχολζερ.

Ο μεγάλος Αντετοκούνμπο των Μπακς “άγγιξε” το double double και είχε 10 πόντους (5/15 σουτ), 9 ριμπάουντ 3 ασίστ και 3 κλεψίματα, ενώ ο “Greek Freak” τελείωσε την αναμέτρηση με 25 πόντους (7/9 δίποντα, 3/11 τρίποντα, 2/2 βολές), συν 7 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 κοψίματα.

Οι δυο τους μάλιστα “έτρεξαν” και την ανατροπή του σκορ στο ματς, αλλά ένα “κακό” φάουλ του Θανάση τον έφερε στον πάγκο από τον προπονητή του, με το μομέντουμ να “χαλάει” αμέσως.

