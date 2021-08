Ο Μπόμπι Πόρτις κατέκτησε το πρωτάθλημα με τους Μιλγουόκι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο, όντας μάλιστα ο τρίτος σκόρερ στο τελευταίο ματς της σεζόν πίσω από τον “Greek Freak” και τον Κρις Μίντλεντον, με 16 πόντους.

Στο Μιλγουόκι είναι ήδη ένας από τους αγαπημένους της κερκίδας με το όνομά του να έχει γίνει σύνθημα και να τον αναγκάζει να ανανεώσει και τη συνεργασία του με την ομάδα, για πολύ λιγότερα χρήματα από ό,τι θα έβρισκε στην αγορά.

Και στην ιδιαίτερη πατρίδα του όμως, το Λιτλ Ροκ του Άρκανσας, είναι πλέον εθνικός ήρωας. Ο Πόρτις μετέφερε εκεί το τρόπαιο του NBA και “τρέλανε” τον κόσμο, ενώ λίγο αργότερα του παραδόθηκε το κλειδί της πόλης και του ανακοινώθηκε ότι η 15η Αυγούστου θα είναι “Ημέρα Μπόμπι Πόρτις”. Ο Αμερικανός σέντερ μάλιστα, θεωρείται πια ο δεύτερος πιο διάσημος άνθρωπος της περιοχής, πίσω από τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, Μπιλ Κλίντον.

Man today was an unreal experience for myself. Keys to the city and August 15th being named Bobby Portis day!! All I can say is wow..truly blessed! Thank You God #UNDERDOG pic.twitter.com/4zApp74KRI