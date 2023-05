Οι Μιλγουόκι Μπακς γνώρισαν σοκαριστικό αποκλεισμό από τους Μαϊάμι Χιτ στα play offs του NBA και ο Τζρου Χόλιντεϊ έριξε νέα “βόμβα” στην ομάδα με τις δηλώσεις του.

Ο 33χρονος Χόλιντεϊ υποστήριξε ότι υπάρχουν μεγάλες πιθανότητες να αποσυρθεί στο τέλος του συμβολαίου του, το οποίο και ολοκληρώνεται την επόμενη σεζόν, με τον ίδιο να έχει οψιόν και για έναν ακόμη χρόνο στους Μιλγουόκι Μπακς.

Ο συμπαίκτης του Γιάννη Αντετοκούνμπο ρωτήθηκε για το γεγονός σε podcast του Αντρέ Ιγκουοντάλα και τόνισε χαρακτηριστικά τα εξής: «Είναι αστείο, κάναμε αυτή την κουβέντα με τη σύζυγό μου πριν από δύο ημέρες. Με ρώτησε αν το βλέπω σοβαρά, μετά απ’ αυτό το συμβόλαιο, για να αποσυρθώ και εγώ της είπα “ναι”, είναι μεγάλες οι πιθανότητες».

Per the @pointforward podcast, Jrue Holiday plans to retire when his contract is up in 2 years.



Iggy: “When you done?”



Jrue: “…’are you serious, after this contract, are you serious about retiring?’…I feel very strongly about it.” pic.twitter.com/jgHyr5wPFN