Μίλησε με Μπόρις Τζόνσον ο Ράσφορντ! “Πέρασε” το αίτημα που “ένωσε” τους Άγγλους (pic)

Ο Μάρκους Ράσφορντ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει γίνει πρωταγωνιστής στην Αγγλία, όχι μόνο για τις αγωνιστικές του επιδόσεις, αλλά και για όσα κάνει εκτός γηπέδου.

Ο Άγγλος επιθετικός οργάνωσε ένα ολόκληρο “κίνημα” για να επανέλθει η δωρεάν σίτιση των παιδιών στα σχολεία της Βρετανίας και το αίτημά του ένωσε τους συμπατριώτες του, μαζεύοντας πάνω από ένα εκατομμύριο υπογραφές.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ίδιος ο Ράσφορντ επικοινώνησε με τον πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον και φέρεται να εξασφάλισε την αποδοχή του αιτήματός του από την βρετανική κυβέρνηση. “Είχα μόλις μία εξαιρετική επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό. Τώρα είναι ώρα για συνεργασία», έγραψε σχετικά ο επιθετικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο twitter.

Just had a great conversation with the Prime Minister, now is the time for collaboration 🇬🇧