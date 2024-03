Μίλτος Τεντόγλου: Ο «χρυσός» Έλληνας αθλητής, η νέα κορυφή και η απειλή που «ακούστηκε» μέχρι τον Καρλ Λιούις

Το νέο χρυσό «απόκτημα» του Μίλτου Τεντόγλου, η «υπόκλιση» της Ευρωπαϊκής και Παγκόσμιας Ομοσπονδίας στίβου και η δήλωση που τράβηξε τα… φώτα και έκανε τον Καρλ Λιούις να σχολιάσει και να συνταχθεί με τον Έλληνα πρωταθλητή του μήκους.

Ο Μίλτος Τεντόγλου, ένας γεννημένος νικητής, ανέβασε για μια ακόμα φορά την Ελλάδα στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο μήκος του παγκοσμίου πρωταθλήματος κλειστού στίβου της Γλασκώβης. Σεμνός, «προσγειωμένος» αποτελεσματικός και για μια ακόμη φορά, θριαμβευτής.

Ο Μίλτος Τεντόγλου έφερε στην Ελλάδα το πρώτο της μετάλλιο στη διοργάνωση της Γλασκώβης, και υπερασπίστηκε τον τίτλο που είχε κατακτήσει πριν από δύο χρόνια στη διοργάνωση του Βελιγραδίου.

Πάλι κορυφαίος, πάλι «χρυσός» και με το… βλέμμα στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024, που θα γίνουν το προσεχές καλοκαίρι στο Παρίσι!

Ο «χρυσός» άλτης του μήκους σε έναν τελικό που είχε σασπένς μέχρι το τέλος με τα 8,22 μ. που έκανε στο πρώτο του άλμα στέφθηκε Παγκόσμιος πρωταθλητής. Την ίδια επίδοση σημείωσε και ο Ματία Φουρλάνι στην πρώτη του προσπάθεια. Ο Ιταλός στην τέταρτη προσπάθεια πέρασε μπροστά με τα 8,10 μ. που σημείωσε όμως ο Τεντόγλου δεν το άφησε «αναπάντητο». Στο τέταρτο άλμα απάντησε με 8,15 μ. και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο.

Η χώρα μας κατέκτησε το πρώτο της μετάλλιο στη διοργάνωση και το 14ο στην ιστορία της, την ώρα που η Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία στίβου τον «αποθέωναν», κάνοντας λόγο για τον… Βασιλιά του μήκους.

Αν υπήρχε ένας αθλητής στον πλανήτη που δεν θα χαιρόταν με μια επιτυχία του, λόγω του τρόπου που θα ερχόταν, αυτός είναι ο ίδιος ο Μίλτος Τεντόγλου.

«Δεν με ενδιέφερε η νίκη, αλλά η επίδοση. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αγωνιστήκαμε το πρωί. Χθες, για παράδειγμα δεν υπήρχε στο πρόγραμμα κανένα οριζόντιο άλμα», παραπονέθηκε μετά τη λήξη του αγώνα ο πρωταθλητής μας.

Αυτό, όμως, δεν ήταν το μοναδικό ή καλύτερο δεν ήταν το πιο μεγάλο παράπονό του. Ο Έλληνας κορυφαίος αθλητής εξέφρασε την άποψή του για μια αλλαγή που σκέφτεται να περάσει η World Athletics, σχετικά με την… ακύρωση της ύπαρξης της βαλβίδας στο άθλημα και έριξε τη «βόμβα» του.

«Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί θέλουν να μετρούν τα άλματα από το σημείο που πηδάμε. Έτσι το αγώνισμα χάνει τη δυσκολία του. Όλοι μπορούν να πηδήξουν απλά μήκος, αλλά η προσέγγιση και το πάτημα είναι το δύσκολο κομμάτι και αυτό θέλουν να τον αφαιρέσουν.

Αν περάσει αυτή η αλλαγή, θα σταματήσω το μήκος και θα κάνω τριπλούν»!

«Μπαμ» και… σούσουρο μετά από τη συγκεκριμένη είδηση. Ο Μίλτος Τεντόγλου κατάφερε για μια ακόμα φορά να ταράξει τα λιμνάζοντα νερά και να βάλει τους πάντες σε σκέψη, βρίσκοντας έναν… κορυφαίο συμπαραστάτη.

Ο θρυλικός, Καρλ Λιούις, αντέδρασε στη δήλωση του Μίλτου Τεντόγλου και του έδωσε δίκιο, σχολιάζοντας: «Αυτός ακριβώς είναι ο λόγος για τον οποίο πρέπει να συμβουλευόμαστε τους αθλητές. Δεν θα συμφωνούσαν ποτέ με αυτήν την αλλαγή μορφής. Έχω ακούσει τόσες απόψεις αλλά όχι από τους άλτες. Τώρα, κάθε άλτης πρέπει να μιλήσει και να τους κάνει να καταλάβουν ότι δεν θα δεχτούν αυτές τις αλλαγές».

“No, we’re not listened to. I’m the Olympic and world champion and it’s like my opinion doesn’t even matter.”



Miltiádis Tentóglou says World Athletics don’t respect athletes and that the governing body haven’t listened to them



The now double world indoor long jump champion… pic.twitter.com/VPpR0gcxwb