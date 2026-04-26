Μινεσότα Τίμπεργουλβς: Ρήξη αχιλλείου για τον Ντι Βιτσέντζο, σοκαριστικός τραυματισμός και για τον Άντονι Έντουαρντς

Οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς προηγήθηκαν με 3-1 στη σειρά των πλέι οφ με τους Ντένβερ Νάγκετς και χρειάζονται πλέον μία νίκη για να πάρουν το “εισιτήριο” για την επόμενη φάση, αλλά έχασαν με σοβαρούς τραυματισμούς τους Ντόντε Ντι Βιτσέντζο και Άντονι Έντουαρντς.

Ο Ντόντε Ντι Βιτσέντζο υπέστη ρήξη αχιλλείου τένοντα και θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου ένα χρόνο στους Μινεσότα Τίμπεργουλς, ενώ ο Άντονι Έντουαρντς είχε μία υπερέκταση στο γόνατό του και “πάγωσε” τους ανθρώπους της ομάδας του.

Ο ηγέτης των “λύκων” αποχώρησε έτσι από το ματς σφαδάζοντας και πλέον άπαντες περιμένουν τις εξετάσεις του για το μέγεθος του τραυματισμού του και το χρονικό διάστημα που θα χρειαστεί να μείνει εκτός.

Anthony Edwards was helped to the locker room after an apparent knee injury. pic.twitter.com/rMAHGMK1ie — ESPN (@espn) April 26, 2026

Anthony Edwards appeared to take a knee-to-knee shot on that Cam Johnson drive to his left knee. Needed help to get to the locker room. pic.twitter.com/nCxrBzMDkA — Anthony Slater (@anthonyVslater) April 26, 2026

Donte Divincenzo just suffered a non contact injury. This looks horrible. Oh my goodness. pic.twitter.com/IN9FoYrWED — Legion Hoops (@LegionHoops) April 26, 2026

Ανατριχιαστικοί τραυματισμοί για τους άτυχους Τίμπεργουλβς.