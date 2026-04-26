Αθλητικά

Μινεσότα Τίμπεργουλβς: Ρήξη αχιλλείου για τον Ντι Βιτσέντζο, σοκαριστικός τραυματισμός και για τον Άντονι Έντουαρντς

Σημαντικές απώλειες για τους Τίμπεργουλβς στα πλέι οφ του NBA
Ο Έντουαρντς μετά τον τραυματισμό του (AP Photo
Ο Έντουαρντς μετά τον τραυματισμό του (AP Photo/Abbie Parr)

Οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς προηγήθηκαν με 3-1 στη σειρά των πλέι οφ με τους Ντένβερ Νάγκετς και χρειάζονται πλέον μία νίκη για να πάρουν το “εισιτήριο” για την επόμενη φάση, αλλά έχασαν με σοβαρούς τραυματισμούς τους Ντόντε Ντι Βιτσέντζο και Άντονι Έντουαρντς.

Ο Ντόντε Ντι Βιτσέντζο υπέστη ρήξη αχιλλείου τένοντα και θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου ένα χρόνο στους Μινεσότα Τίμπεργουλς, ενώ ο Άντονι Έντουαρντς είχε μία υπερέκταση στο γόνατό του και “πάγωσε” τους ανθρώπους της ομάδας του.

Ο ηγέτης των “λύκων” αποχώρησε έτσι από το ματς σφαδάζοντας και πλέον άπαντες περιμένουν τις εξετάσεις του για το μέγεθος του τραυματισμού του και το χρονικό διάστημα που θα χρειαστεί να μείνει εκτός.

Ανατριχιαστικοί τραυματισμοί για τους άτυχους Τίμπεργουλβς.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
119
67
59
56
49
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo