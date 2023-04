Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να υπερασπιστεί την έδρα του και στο δεύτερο παιχνίδι της σειράς με τη Φενέρμπαχτσε για τα πλέι οφ της Euroleague.

Ο Ολυμπιακός καλείται πλέον να διεκδικήσει την πρόκριση στο Final Four της Euroleague στην Κωνσταντινούπολη, όπου θα ψάξει για τουλάχιστον μία νίκη, προκειμένου να κρατήσει ζωντανό το όνειρο της συμμετοχής στη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ στο Κάουνας.

Με ένα post στον επίσημο λογαριασμό του στο twitter, o Ολυμπιακός έδωσε ήδη το σύνθημα για την επόμενη μέρα.

“Καλημέρα! Το κεφάλι Ψηλά! Το έχουμε κάνει και θα το ξανακάνουμε! Στην ομάδα που εμπιστευόμαστε” έγραψε χαρακτηριστικά στο twitter η ΚΑΕ Ολυμπιακός, συνοδευόμενο το post με το ζντο των παικτών μετά την ήττα από την Φενέρμπαχτσε.

Kalimera! ☕️🌤️✊🏽



☝🏽 Heads Up!



💪🏽 We Did It Before, We Will Do it Again!



🔴⚪️ In Squad We Trust!

