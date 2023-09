Πέρα από την ήττα του στο ντέρμπι με την ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός δέχθηκε και ένα αγωνιστικό πλήγμα στο ματς της Λεωφόρου, με τον σοβαρό τραυματισμό του Χόρντουρ Μάγκνουσον.

Οι φόβοι στον Παναθηναϊκό για τον τραυματισμό που υπέστη ο Χόλντουρ Μάγκνουσον -στο ντέρμπι με την ΑΕΚ- επιβεβαιώθηκαν. Ο Ισλανδός αμυντικός υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού στο αριστερό του γόνατο και έτσι θα απουσιάσει περίπου για ένα εξάμηνο.

Ο Μάγκνουσον δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του, κατά την αποχώρησή του από τον αγωνιστικό χώρο, αντιλαμβανόμενος τη σοβαρότητα του τραυματισμού που υπέστη στο πρώτο λεπτό (!) του ντέρμπι.

Σε μια κίνηση στήριξης, ο Παναθηναϊκός -με ανάρτηση στα social media– εξέφρασε την συμπαράστασή του στον Ισλανδό στόπερ.

«Υπάρχουν νύχτες που όλα φαίνονται να πηγαίνουν στραβά. Χόρντουρ, μείνε δυνατός! Είμαστε δίπλα σου!…» αναφέρει η σχετική ανάρτηση.

There are nights that everything seems to go wrong. Hördur, stay strong! We are standing by you!#Panathinaikos #PAOFC pic.twitter.com/OiMoAmoPE6