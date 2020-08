Ο Παναθηναϊκός απέκτησε τον Πιερ Τζάκσον για τη θέση του Νικ Καλάθη που αποχώρησε για την Μπαρτσελόνα και η είδηση της μετεγγραφής σχολιάστηκε κι από τον επίσημο λογαριασμό της Euroleague στα social media.

Ο Αμερικανός γκαρντ έχει ήδη αγωνιστεί στην κορυφαία διοργάνωση του μπάσκετ στην Ευρώπη, τόσο με τη Φενέρμπαχτσε, όσο και κυρίως με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, με τον Παναθηναϊκό να γίνεται ο τρίτος σταθμός στην καριέρα του στη Euroleague.

Επίσημο! Ο Παναθηναϊκός απέκτησε τον Πιέρ Τζάκσον

Ο Τζάκσον είχε τη σεζόν 2017-18 κατά μέσο όρο 14,5 πόντους, 4,2 ασίστ και 2,9 ριμπάουντ στη διοργάνωση με τη Euroleague να τον καλωσορίζει πίσω με ένα video με highlights και με μήνυμα προς τους οπαδούς του Τριφυλλιού: “Φίλοι του Παναθηναϊκού, είστε έτοιμοι να διασκεδάσετε;”

Ready to be entertained @paobcgr fans?@PAPPYGAWD brings the smoke!#EUROLEAGUEUNITED pic.twitter.com/lPTA0N5ENO