Μιχάλης Ζαμπίδης εναντίον Φλόιντ Μεϊγουέδερ: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Telekom Center για τον αγώνα του αιώνα

Στις 27 Ιουνίου θα γραφτεί ιστορία στο Telekom Center, με τον Μιχάλη Ζαμπίδη να αντιμετωπίζει τον πιο επιτυχημένο και αήττητο πυγμάχο στην ιστορία, Φλόιντ Μεϊγουέδερ, στον αγώνα του αιώνα.

Ο 45χρονος θρύλος του του kickboxing, Μιχάλης Ζαμπίδης, επιστρέφει στα ρινγκ. Τελευταία φορά που αγωνίστηκε ήταν το 2015 στο ΣΕΦ, όταν είχε κερδίσει τον Αυστραλό Στιβ Μόξον, μέσα σε αποθέωση.

Ακολούθως, είχε δώσει έναν αγώνα πυγμαχίας το 2019, στη Γερμανία, παίρνοντας και εκεί τη νίκη.

Ο θρυλικός Έλληνας πυγμάχος, “Iron Mike” είναι 18 φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής. Διαθέτει ένα εντυπωσιακό επαγγελματικό ρεκόρ 180 αγώνων, 158 νικών και 87 νοκ άουτ. Είναι διεθνώς αναγνωρισμένος για τις επιτυχίες του σε διεθνείς διοργανώσεις και στα K-1 events στην Ιαπωνία, ενώ ξεχωρίζει για τις εξαιρετικές πυγμαχικές του ικανότητες, την υψηλού επιπέδου τεχνική και το μοναδικά επιθετικό αγωνιστικό του στυλ.

Απέναντι του θα είναι ο Φλόιντ Μεϊγουέδερ, ο πιο επιτυχημένος και αήττητος πυγμάχος στην ιστορία, ο οποίος έρχεται στην Αθήνα, τη γενέτειρα των Ολυμπιακών Αγώνων και των ίδιων των θεμελίων του παγκόσμιου αθλητισμού.

Πρόκειται για έναν αγώνα που γεφυρώνει ηπείρους, εποχές και διαφορετικές σχολές μάχης.

Ο Αμερικανός επαγγελματίας πυγμάχος διαθέτει το αήττητο ρεκόρ 50–0, έχοντας κατακτήσει 15 παγκόσμιους τίτλους σε πέντε διαφορετικές κατηγορίες βάρους, από super featherweight έως light middleweight, ενώ είναι και χάλκινος Ολυμπιονίκης. Ο Μεϊγουέδερ θεωρείται ευρέως ένας από τους κορυφαίους αμυντικούς πυγμάχους όλων των εποχών, γνωστός για την εξαιρετική τεχνική του, τη στρατηγική ευφυΐα και την εντυπωσιακή ακρίβειά του μέσα στο ρινγκ.

Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί στο Telekom Center Athens, φιλοξενώντας χιλιάδες θεατές ζωντανά και εκατομμύρια θεατές παγκοσμίως μέσω διεθνών τηλεοπτικών μεταδόσεων και ψηφιακών πλατφορμών

Το event είναι προγραμματισμένο για τις 27 Ιουνίου 2026 στην Αθήνα και αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα πιο πολυαναμενόμενα αθλητικά θεάματα παγκοσμίως.

Παράλληλα, θα διεξαχθεί αγώνας παγκόσμιου τίτλου με τη συμμετοχή αθλητών παγκόσμιας κλάσης.

Η διοργάνωση πλαισιώνεται από ένα πλούσιο πρόγραμμα ψυχαγωγικών δράσεων, καθώς και ζωντανή εμφάνιση διεθνώς αναγνωρισμένου μουσικού καλλιτέχνη, δημιουργώντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία για το κοινό.

Επιπλέον, οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς παγκόσμιους πρωταθλητές και Ολυμπιονίκες να αγωνίζονται σε μια σειρά δυναμικών αθλημάτων, όπως: Ελληνορωμαϊκή Πάλη, Kick Boxing, Πυγμαχία, Jiu Jitsu, Muay Thai και MMA.

Κίμπερλι Γκιλφόιλ και Μιχάλης Ζαμπίδης ήρθαν face to face με υψωμένες γροθιές

Στο promo του “Battle of the Legends” συμμετείχε και η Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα είχε συναντηθεί πριν λίγο καιρό με τον Μιχάλη Ζαμπίδη, με τους δυο να σηκώνουν τις γροθιές τους σε ένα άτυπο face off.

Η συνάντηση αυτή συμβολίζει τη σύνδεση Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών σε ένα γεγονός παγκόσμιου ενδιαφέροντος.

“Η Ελλάδα συναντά τις ΗΠΑ. Όταν οι αξίες ενώνονται, η πορεία γίνεται πιο δυνατή”, είχε σχολιάσει σχετικά ο “Ιron Mike” στη δική του ανάρτηση.