Μονακό: Έφτασε με δέκα παίκτες στην Αθήνα για τα ματς με τον Ολυμπιακό

Μετράει αντίστροφα η ομάδα του Πριγκιπάτου
ΦΩΤΟ ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI

Ο Ολυμπιακός επιστρέφει την Τρίτη (28.04.2026, 21:00, Newsit.gr) στο… παρκέ της Euroleague, στην εκκίνηση των playoffs της Euroleague, αντιμετωπίζοντας εντός έδρας τη Μονακό -στο game 1 των δυο ομάδων- με στόχο την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας.

Ο Ολυμπιακός χρειάζεται τρεις νίκες κόντρα στη Μονακό, για να εξασφαλίσει το εισιτήριο για την τελική φάση της διοργάνωσης, με τα πρώτα δύο παιχνίδια να διεξάγονται στο ΣΕΦ. Η αποστολή της Μονακό βρίσκεται ήδη στην Αθήνα. Οι φιλοξενούμενοι θα παραταχθούν με ρόστερ 10 παικτών, καθώς ο Νίκολα Μίροτιτς δεν ταξίδεψε με την ομάδα.

Οι δύο πρώτες αναμετρήσεις έχουν προγραμματιστεί για την Τρίτη (28.04.2026, 21:00) και την Πέμπτη (30.04.2026, 21:00), με τον Ολυμπιακό να θέλει να εκμεταλλευτεί την έδρα του και να αποκτήσει προβάδισμα στη σειρά.

