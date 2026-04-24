Μονακό – Μπαρτσελόνα: Ο Ολυμπιακός μαθαίνει αντίπαλο στα playoffs της Euroleague

Η Μονακό υποδέχεται την Μπαρτσελόνα στο “Gaston Medicin” στο τελευταίο ματς των play-in της Euroleague (20:30, Novasports Prime, Newsit.gr), από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλος του Ολυμπιακού στα playoffs.

Ο νικητής του Μονακό – Μπαρτσελόνα θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό με μειονέκτημα έδρας, καθώς θα καταλάβει την 8η θέση του βαθμολογικού πίνακα της Euroleague.

Θυμίζουμε ότι η Μονακό ηττήθηκε πριν από λίγα 24ωρα από τον Παναθηναϊκό στο “T-Center” στον πρώτο αγώνα της στα play-in, ενώ η Μπαρτσελόνα νίκησε τον Ερυθρό Αστέρα στην Καταλονία. Στα δύο ματς κανονικής περιόδου μεταξύ των ομάδων, οι Μονεγάσκοι επικράτησαν τόσο εντός (93-86) όσο και εκτός (74-90) έδρας.

Η ομάδα του Πριγκιπάτου δεν αποκλείεται να πάει “ενισχυμένη¨στη συγκεκριμένη αναμέτρηση, καθώς προπονήθηκαν οι Νεμάνια Νέντοβιτς και Τέρι Ταρπέι. Εκτός παραμένει σίγουρα ο Νίκολα Μίροτιτς. Aπό την άλλη, οι Καταλανοί δεν υπολογίζουν μόνο στον Νίκο Λαπροβίτολα, που θα χάσει τη σεζόν.

Σε περίπτωση ήττας και αποκλεισμού της Μονακό, θα είναι η πρώτη φορά που η ομάδα του Πριγκιπάτου -από τη στιγμή που εντάχθηκε στη Euroleague- δεν θα βρεθεί στις 8 καλύτερες ομάδες της διοργάνωσης. Εάν οι Καταλανοί μείνουν εκτός συνέχειας, θα είναι η πρώτη φορά που δεν θα βρεθούν στην οκτάδα της διοργάνωσης από τη σεζόν 2017-18.

Διαιτητές της αναμέτρησης θα είναι οι Σάσα Πουκλ, Εμίν Μογκούλκοτς και Λούκα Καρντούμ.

To πρόγραμμα του Ολυμπιακού στα playoffs

Game 1: Ολυμπιακός – Μονακό ή Μπαρτσελόνα 28/4 21:00

Game 2: Ολυμπιακός – Μονακό ή Μπαρτσελόνα 30/4 21:00

Game 3: Μονακό ή Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός 05/05

Game 4*: Μονακό ή Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός 07/05

Game 5*: Ολυμπιακός – Μονακό ή Μπαρτσελόνα 12/5 ή 13/5

*Αν χρειαστεί