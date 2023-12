Ο Παναθηναϊκός έκανε “μυθική” εμφάνιση στο τελευταίο πεντάλεπτο του αγώνα με τη Μονακό για τη 15η αγωνιστική της Euroleague και ο Μάριους Γκριγκόνις του χάρισε τη νίκη με 91-90, πετυχαίνοντας buzzer beater τρίποντο στο φινάλε του αγώνα.

Επιστρέφοντας από τραυματισμό, ο Γκριγκόνις ήταν εξαιρετικός σε όλο τον αγώνα για τον Παναθηναϊκό και τελείωσε την αναμέτρηση με 15 πόντους, αλλά οι τρεις τελευταίοι του ήταν και οι… καθοριστικοί για την ομάδα του κόντρα στη Μονακό.

Με 2,5 δευτερόλεπτα για τη λήξη και τη Μονακό στο +2, ο Μήτογλου έδωσε την ασίστ στον Λιθουανό γκαρντ κι αυτός “εκτέλεσε” τη Μονακό, κρίνοντας το ματς υπέρ της ομάδας του Αταμάν.

Running out of words to describe this game… 🤯



Grigonis calls GAME 🚨 🚨 🚨 #MagicMoment I @paobcgr pic.twitter.com/kWJjh83S0E