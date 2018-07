Μουντιάλ 2018: Από την ισοφάριση μέχρι την πρόκριση! Οι ξέφρενοι πανηγυρισμοί στην Κροατία – video

Η Κροατία έγραψε ιστορία, παίρνοντας την πρόκριση για πρώτη φορά σε τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η ομάδα του Ζλάτκο Ντάλιτς κατάφερε να ξεπεράσει ακόμα και την παρέα του Νταβόρ Σούκερ το 1998, στέλνοντας στον έβδομο ουρανό εκατομμύρια Κροάτες, οι οποίοι βγήκαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν τη νίκη επί της Αγγλίας.

Οι φίλοι της «Χρβάτσκα» έζησαν στα… κόκκινα ολόκληρο τον ημιτελικό, πανηγυρίζοντας έξαλλα τόσο το γκολ της ισοφάρισης του Πέρισιτς, όσο και το «χρυσό» γκολ του Μάντζουκιτς στο δεύτερο ημίχρονο της παράτασης. Όσο για το τι έγινε μετά το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή, απλά «κάηκε» το Ζάγκρεμπ.

Zagreb when Croatia scored against England 😳 #WorldCup pic.twitter.com/eDbRy60I3Y

Jubilant fans erupt in celebration in Zagreb as Croatia defeats England 2-1 to reach its first-ever #WorldCup final https://t.co/blWv6jN04J pic.twitter.com/J2ZOFdo3TC

— CNN International (@cnni) July 11, 2018