Μετά από 3 αποτυχημένες προσπάθειες η Αγγλία, κατάφερε τελικά να «ξορκίσει» την… κατάρα των πέναλτι και να πανηγυρίσει την πρόκριση στους «16» του μουντιάλ της Ρωσίας, επικρατώντας στη διαδικασία της Κολομβίας, με 4-3.

Τα «τρία λιοντάρια» ήταν καλύτερα σε όλο το ματς και προηγήθηκαν με πέναλτι του Κέιν στο 57ο λεπτό, με τον Άγγλο επιθετικό να φθάνει τα 6 γκολ στη διοργάνωση, όντας ο πρώτος σκόρερ.

Στο 93ο λεπτό του αγώνα όμως, οι Κολομβιανοί πέτυχαν «buzzer beater» με τον Γέρι Μίνα να σκοράρει για τρίτη φορά με κεφαλιά από κόρνερ στο Μουντιάλ της Ρωσίας και να στέλνει το ματς αρχικά στην παράταση και εν συνεχεία στα πέναλτι. Εκεί ο Χέντερσον αστόχησε πρώτος, όμως ο Πίκφορντ είδε τον Ουρίμπε να στέλνει τη μπάλα στο δοκάρι και κατόπιν απέκρουσε ο ίδιος το πέναλτι στον Μπάκα, για να δώσει την ευκαιρία στον Ντάιερ να ευστοχήσει στο τελευταίο πέναλτι και να κάνει το 4-3 για την ομάδα του, χαρίζοντάς της την πρόκριση. Στα προημιτελικά, οι Άγγλοι θα αντιμετωπίσουν τη Σουηδία.

Η Αγγλία μπήκε πιο δυνατά στο παιχνίδι και έχασε την πρώτη καλή της ευκαιρία μόλις στο 5ο λεπτό, με τον Γιανγκ να εκτελεί φάουλ από καλή θέση και τον Οσπίνα να αποκρούει σε κόρνερ.

Στο 16′ μάλιστα θα μπορούσε να έχει ανοίξει το σκορ, όμως από την μπαλιά του Τριπιέρ, ο Κέιν δεν κατάφερε να πιάσει όπως θα ήθελε την κεφαλιά και να τη στείλει στα δίχτυα σε κενή ουσιαστικά εστία.

Η Κολομβία έδειχνε σε πολύ κακή κατάσταση και αδυνατούσε να απειλήσει την Αγγλία, με την πρώτης τελική να καταγράφεται στο 35ο λεπτό. Και τα «τρία λιοντάρια» όμως δεν κατάφεραν να δημιουργήσουν κάποια άλλη ευκαιρία μέχρι το 39ο λεπτό, όταν και ένα φάουλ που κέρδισε ο Κέιν, έφερε αναστάτωση έξω από την περιοχή των Κολομβιανών.

Τελικά πάντως, ο Τριπιέρ ήταν αυτός που εκτέλεσε για να στείλει τη μπάλα, πάνω από το τείχος, αλλά και λίγο έξω από το δεξί δοκάρι του Οσπίνα, για να ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο.

Ουσιαστικά στο πρώτο ημίχρονο ξεχώρισαν περισσότερο τα δυνατά μαρκαρίσματα, παρά το ποδόσφαιρο, με τις δύο ομάδες να μην ξεχωρίζουν για το fair play τους, ούτε κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου.

