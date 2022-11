Ο προπονητής του Καναδά, Τζον Χέρντμαν, δήλωσε μετά την πρεμιέρα στο Μουντιάλ 2022 ότι η ομάδα του θα γα…. την Κροατία και τα κροατικά ΜΜΕ πέρασαν στην αντεπίθεση.

Οι Κροάτες αντέδρασαν στις δηλώσεις του Τζον Χέρντμαν μετά το τέλος του πρώτου αγώνα του Καναδά στο Μουντιάλ 2022.

Συγκεκριμένα, μία εφημερίδα της χώρας έφτιαξε ένα πρωτοσέλιδο, το οποίο απεικονίζει τον Χέρντμαν γυμνό καλύπτοντας το στόμα του και τα επίμαχα σημεία με τη σημαία του Καναδά, ενώ απευθύνεται σε αυτόν με μια ερώτηση… «Έχεις μεγάλη γλώσσα, αλλά έχεις και τα… κότσια;».

Δείτε το πρωτοσέλιδο:

Canada’s coach John Herdman: we’re going to “f*ck Croatia”



Croatian tabloid 24sata: “You have a big mouth [but] do you have the balls?” 😂 #CROCAN pic.twitter.com/gYeieh9Gph