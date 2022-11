Ο Κανέλο Αλβάρες έβαλε στο στόχαστρο τον Λιονέλ Μέσι. Ο Μεξικανός πυγμάχος είδε τα πλάνα από τους πανηγυρισμούς της Αργεντινής στα αποδυτήρια και απειλεί τον Αργεντινό σούπερ σταρ.

Η Αργεντινή επικράτησε του Μεξικό με 2-0, με τον Λιονέλ Μέσι να ανοίγει τον δρόμο για την πρώτη νίκη της ομάδας του στο Μουντιάλ 2022.

Μετά το τέλος του αγώνα, οι Αργεντινοί πανηγύρισαν έξαλλα την επιτυχία τους στα αποδυτήρια, μόνο που ένα βίντεο που κυκλοφόρησε από τη στιγμή των πανηγυρισμών, έβαλε… σε μπελάδες τον Λιονέλ Μέσι.

Στο βίντεο αυτό, ο ηγέτης της Αργεντινής φαίνεται να σπρώχνει με το πόδι μια πεσμένη φανέλα και μια σημαία του Μεξικού, με τον Μεξικανό πυγμάχο να εξοργίζεται.

«Είδα τον Μέσι να καθαρίζει το έδαφος με τη φανέλα και τη σημαία μας. Να εύχεται μην τον βρω μπροστά μου! Όπως εγώ σέβομαι την Αργεντινή, έτσι κι εκείνος πρέπει να σέβεται το Μεξικό. Δεν μιλάω για τη χώρα ως σύνολο, αλλά μόνο για τις μ@@@ιες που έκανε ο Μέσι», έγραψε στο Twitter ο 32χρονος παγκόσμιος πρωταθλητής που μετρά 58 νίκες και μόλις 2 ήττες στην καριέρα του.

